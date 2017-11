Meitingen : Turnhalle Herbertshofen |

Wie jedes Jahr dürfen wir Sie auch heuer wieder zu unserem Faschingsball am 03. Februar 2018 um 20.00 Uhr, in die Turnhalle nach Herbertshofen einladen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band "High Five",für das leibliche Wohl das Team der Zauberküche Herbertshofen. Außerdem erwarten Sie die ein oder andere Einlage. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren zahlreichen Besuch.

Nähere Einzelheiten werden rechtzeitig auf den Webseiten der örtlichen Vereine, im Bürgerbrief und in der Presse bekannt gegeben.