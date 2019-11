Anzeige

MSVler Neuhaus 3-mal Hessischer Kurzbahnmeister bei den Masters

Frankenberg. Mit der Austragung der Hessischen Meisterschaften der Masters auf der Kurzbahn, beendete der Frankenberger SV das Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Vereinsbestehens. Aus 40 überwiegend hessischen Vereinen folgten 127 Teilnehmer der Einladung ins Ederberglandbad, hierunter auch Dr. Klaus Neuhaus (Jahrgang 1944) in den Farben des Marburger SV.



Während er im letzten Jahr noch in der AK70 antrat, gab Dr. Klaus Neuhaus in diesem Jahr in der nächsthöheren Altersklasse – AK75- im hessischen Altersklassenvergleich sein Debüt. Im Freistilsprint (46,80) ließ Neuhaus keinen Zweifel an seiner Stärke und siegte souverän vor Walter Rippel von der SG 1886 Weiterstadt, der in 51,73 Sekunden zum Zielanschlag kam. Zwei weitere Hessische Meistertitel holte Neuhaus über 50 m und 100 m Brust und erreichte in der Mehrkampfwertung mit 922 Punkten ebenso Rang Eins vor Rippel, der mit 622 Zählern Zweiter wurde.



von Ines Peters-Försterling

(Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Marburger Schwimmverein 1928 e.V.)

