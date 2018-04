Anzeige

MSVler Master schiebt sich deutschlandweit in die Top10

Langen. 33 Vereine meldeten mit 420 Teilnehmern über 2000 Einzelstarts. Das 37. Schwimmfest des TV 1862 Langen bot am Wochenende die letzte Trainingseinheit für Jan Prennig (Jg. 1993), der in zwei Wochen bei den Deutschen Meisterschaften der Masters in Wetzlar auf den „Langen Strecken“ antritt.



Obwohl er mitten im Examen steckt, gönnte sich Jan Prennig mit drei Wettkampftagen eine kleine Auszeit. Seine diesjährigen Ziele steckt der 25-Jährige selbstbewusst, so dass man sicherlich noch einiges von ihm erwarten darf. An diesem Wochenende war er über 400 m Lagen in einer Zeit von 5:32,89 Minuten zwei Sekunden schneller im Wasser unterwegs. In der Wertung 2000/älter belegte er damit den 2. Platz. Drei weitere Bestmarken gab es über 50 m (29,51/5.) und 100 m Schmetterling (1:06,82/4.). Über 200 m Schmetterling unterbot Jan seine bisherigen Leistungen in 2:40,13 Minuten (2.) gar um drei Sekunden, und schiebt sich damit in der Altersklasse 25 (AK25) im deutschlandweitem Vergleich auf einen starken Rang 8. Ebenso zufrieden war Jan Prennig mit seinem Testlauf über 200 m Brust, wo noch genügend Luft nach oben bleibt.



