Altersklassenschwimmer holen zehn hessische Titel auf der Langbahn

Wie schon die Jahre zuvor, hielt sich die Teilnehmerzahl von 247 Aktiven bei den Hessischen Meisterschaften der Masters in Grenzen. 50 Vereine meldeten im Altersklassenvergleich 778 Einzel- und Staffelstarts, die wiederum im Barbarossa-Freibad in Gelnhausen ausgetragen wurden. Mit Jan Prennig (AK 25), Fabian Trageser (AK 20), Robert Keul (AK 70), Hans-Joachim Lübeck (AK 75) und Dr. Ulrich Börngen (AK 80) hatte der Marburger SV fünf Schwimmer im Rennen, die sich 17-mal auf dem Podium platzierten.Mit drei Hessischen und zwei Vizemeistertiteln über 100 m Freistil und 50 m Schmetterling trat Jan Prennig zufrieden die Heimreise an. Über 100 m Schmetterling und 400 m Freistil verteidigte er seine Vorjahrestitel souverän, und setzte sich in diesem Jahr auch noch die hessische Krone über 200 m Lagen auf. Einen kompletten Medaillensatz holte Fabian Trageser über 50 m Schmetterling (1.), 50 m (2.) und über 100 m Freistil (3.).Während Robert Keul über 100 m Freistil als einziger Starter quasi den Hessischen Titel schon von vornherein in der Tasche hatte, musste er auf der halben Distanz etwas Gas geben. Auch hier erreichte er in 41,25 Sekunden vor dem Zweitplatzierten Franz Fischer vom Erster Sodener SC (43,87) unangefochten den Zielanschlag. Zweimal Dritter wurde Keul über 50 m und 100 m Rücken. Hans-Joachim Lübeck stand über 50 m und 100 m Brust zweimal ganz oben auf dem Siegertreppchen. Vielseitig aufgestellt ist Ulrich Börngen, der als Zweiter im Brustsprint eine persönliche Bestmarke steckte. Zwei hessische Meistertitel erreichte er über 50 m Rücken und 50 m Freistil.Foto: Robert Keul