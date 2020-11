Oh Herr, erlöse uns von den Blöden! 

Ja, wo leben wir eigentlich? Dass wir eine Gesellschaft von Fußballtrainern, Feinschmeckern, Weinkennern und Klugscheißern sind, ist ja schon lange bekannt. Doch dass wir in kurzer Zeit zudem noch ein Volk von pathologischen Hysterikern, militanten und besserwissenden Virologen wurden, das ist neu. Da stehen sich plötzlich Wutbürger und Weltverbesserer, vermeintlich Ewiggestrige und Meinungsdiktatoren mit der Querdenkerbommel um den Hals feindselig gegenüber. Nein, die aktuelle Krise hat es nicht geschafft, unser Miteinander zu verbessern. Nein, sie hat die Blödheit einer brüllenden Minderheit eher noch verschlimmert.

Ihr glaubt, Eure Grundrechte seien in Gefahr und Eure Meinungsfreiheit wird mit Füßen getreten. Der Spruch, “man darf das ja hierzulande nicht mehr offen aussprechen“, gehört zum Standardrepertoire. Doch, man darf. Man darf hierzulande “Merkel muss weg“ skandierend durch die Straßen rennen. Man darf sogar die Meinung vertreten, lieber Menschen im Mittelmeer krepieren zu lassen, als sie “hier rein zu lassen.“ Dass Corona nicht schlimmer als eine Erkältung sei, ihr, die ihr Euch im Besitz der absoluten Wahrheit wähnt, dürft auch das rauslassen. Ohne, dass ihr dafür verhaftet werdet oder zu fürchten,gar vom Geheimdienst ermordet zu werden. Falls Ihr es noch nicht wisst, wir haben hier Meinungsfreiheit!Das heißt aber nicht, dass man Euch nicht widersprechen darf, selbst wenn es Euch noch so sehr auf die Palme bringt. Glaubt mir, auch das gehört zur Freiheit der Meinung. Wenn Ihr Seite an Seite mit rechten und linken Extremisten und anderen Populisten auf die Straße geht, darf ich der Meinung sein, dass Ihr faschistische Spinner seid. Und wenn Ihr glaubt, dass Corona eine reine Panikmache sei, um Euch gefügig zu machen, darf ich Euch Covidioten nennen, oder wie seht ihr das?Ach was wäre ich froh wenn euer Geschwurbel bald verstummen würde. Ich werde jedenfalls mein Nachtgebet entsprechend ergänzen.