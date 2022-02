Neues Flugblatt: Impfpflicht - Nein Danke!

Die Omikron-Welle läuft nach Regierungsangaben ab Mitte Februar 2022 aus. Ein Omikron „angepasster Biontech-Impfstoff“ liegt erst Ende April/Anfang Mai vor (Lauterbach in FAZ 28.01.2022), also nach dem Ende der Omikron-Welle. Was soll das?Es wird fantasiert, dass im Herbst eine Mutante auftauchen könnte, die schwerere Erkrankungen hervorrufen könnte als das Delta-Vi­rus. Warum dann jetzt eine Impfpflicht einführen? „Wir wollen ja die Welle im Herbst verhindern“ (Lauterbach 27.01.2022 in www.ex­press.de). Eine mögliche Herbstwelle eines möglichen unbekannten Virus mit einem möglichen noch un­bekannten Impfstoff verhindern wollen?Die Lauterbachs, Söders, Kretschmänner und Wielers beziehen die Zahl der vollständig Geimpften auf die Gesamtbevölkerung. Das ist unseriös. Sie müsste auf die impffähige Bevölkerung, d. h. auf die über 12-Jährigen bezogen werden.Danach sind fast 85 Prozent der Impffähigen vollständig geimpft (62 von 73,2 Millionen Menschen). Dazu kommen die Genesene, geschätzte fünf Millionen. Sie sind Geimpften gleichgestellt. Berücksichtigen wir das, haben über 90 Prozent bereits eine Grundimmunität.Für eine Herdenimmunität galten anfangs 60 bis 70 Prozent als ausreichend. Im Sommer 2021 jedoch erklärte das RKI, dass 85 Prozent der 12- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Älteren geimpft sein müssen, um Kon­taktbeschränkungen weitgehend aufzuheben (Andreas Ross, Wir wissen mehr als nichts, FAZ 7.02.2022). Das ist längst erreicht.In den Altersgruppen von 18 bis 59 sterben an/mit Sars-CoV-2 laut RKI etwa 0,1 Prozent der Infizierten (wie bei einer Grippe). Nur we­nige müssen ins Krankenhaus, noch weniger in Intensivstationen.Der Bundestag soll eine Allgemeine Impfpflicht beschließen, quasi auf Vorrat. Sie soll im Herbst in Kraft treten, wenn sie notwendig wäre. Eine Impfpflicht jetzt gilt der CDU als sinnlos.Die Regierenden planen trotz allem die Einführung einer Impf­pflicht. Mangels belegbarer Argumente wird gegen die Impfpflicht-GegnerInnen gehetzt. Demonstrationen sind schwer zu verbieten. Deswegen werden alle, die gegen die drohende Impfpflicht auf die Straße gehen, als rechte Demokratiefein­de, Nazis, Anti­semiten usw. verleum­det. Inzwi­schen werden alle Veranstaltungen zu diesem Thema als rechts beschimpft, auch wenn die Veranstalter sich klar gegen rechts positionieren. Was ist rechts? Das Demonstra­tionsrecht wahrzunehmen oder jemandem das Demonstrations­recht abzusprechen? Lassen wir uns nicht abhalten, weiter auf die Straße zu gehen! Ge­winnen wir weitere MitstreiterInnen!=============================================================Der Inhalt dieses Beitrages ist einem Flugblatt entnommen, welches das Rhein-Main-Bündnis (RMB) in Zusammenarbeit mit.erarbeit hat.oder bestellen es kostenlos über info@dvs-buch.de und bringen es unter die Leute. Stand der Daten 08.02.2022zur ausführlichen Kritik an der Lockdown-Politik liegen vor.