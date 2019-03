Und weiter geht die Fahrt...

Mario Barth weiß eben ganz genau, wer sein Zielpublikum ist.

Die weißen Männer, die sich mit dem Diesel identifizieren und sich persönlich durch Fahrverbote verletzt fühlen...

Die "Redaktion" von Mario beherrscht Uhr Zielgruppenmarketing perfekt...

— Elias (@eliasmbraun) 14. März 2019

Es ist entschieden besser, wenn Werbekunden auf faktenbasierte Sendungen keinen Einfluss haben. Oder nicht?



erschienen ist.„Mario Barth deckt auf!“ so lautet der Titel einer RTL-Show mit Mario Barth. Nach der letzten Folge kann man ihm nur empfehlen „Schuster bleib bei Deinen Leisten“. Einen Tag nachdem Claus von Wagner und Max Uthoff in ihrer ZDF-Satireshow „Die Anstalt“ () die irreführende Berichterstattung über vermeintlich zu strenge Abgas-Grenzwerte en detail zerlegt hatten, präsentierte der Comedian ingenau jene falschen Zahlen neuerlich einem Millionenpublikum.Barth und seine "Super-Experten" wiederholten die längst widerlegte These, Kerzen erzeugen mehr Stickoxide als Diesel. Zudem machten sie dieselben Denk- und Rechenfehler, mit denen der Lungenfacharzt Prof. Dr. Dieter Köhler es für kurze Zeit bundesweit in die Nachrichtensendungen und Talk-Shows schaffte – und für lange Zeit sich und die Redaktionen gründlich blamierte (Das hindert Focus online nicht, den ganzen Quatsch noch einmal).Der österreichische, betrieben von Studierenden der Lehrveranstaltung „Multimedia-Journalismus“ am Publizistikinstitut der Uni Wien, nutzte diesen Zufall für eine kreative Montage der beiden Sendungen. Auf die haarsträubend falschen Behauptungen von Barth folgt darin unmittelbar die Widerlegung der ZDF-Satiriker. Unterhaltsamer wurde selten Aufklärung und Medienkritik in einem Video vereint.Aufauch großen Zuspruchs, wurde binnen 20 Stunden mehr als 50.000 Mal angesehen und über 1.000 Mal geteilt.Auf Twitter erntete der Comedian verdientermaßen einen Shitstorm, schreibt. Zwei Beispiele mögen genügen:„Nach 100 Lungenärzten die nicht rechnen können müssen nun Mario Barth und die FDP hinhalten, um ein gutes Wort für den #Diesel einzulegen. Die Lage muss verzweifelt sein“, meint ein anderer.