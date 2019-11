Marburg und die NATO

der

ersten

Marburg : Tannenbergkaserne | 24.11.2019Marburg an der Lahn ist von alters her alsOrt bekannt, indem für die übrige Welt wichtige Entscheidungen, Erfindungen und Geschehnisse stattfanden.Nachfolgend nur eine kleine, nicht erschöpfende Aufzählung: Die Heilige Elisabeth von Thüringen, Die Lutherische / Prostestantische Bewegung, Emil von Behring als Erfinder einer ersten Behandlung der Diphtherie, Der Marburgvirus u.v.a..Ein weiteres, weltweit sehr bedeutendes, Ereignisnis war die Zeremonie der Unterstellung der30.000 Deutschen Soldaten an die NATO am 12.07.1957. Somit war der Offizielle Teil des Beitritts der jungen Bundesrepublik Deutschland als Mitglied der NATO beendet.Über diese Zeremonie in Marburg (Tannenbergkaserne) hatte die Neue Deutsche Wochenschau berichtet.

HIER DER LINK zu Neue Deutsche Wochenschau.

Der Text des Nachrichtensprechers lautet:Marburg:Die ersten 30.000 Deutschen Soldaten wurden in Marburg der NATO unterstellt. Oberbefehlshaber General Norstad und General Heusinger besichtigten Abordnungen dieser 3 Divisionen. In seiner Ansprache erinnert General Norstad an die Prinzipien des Nordatlantik-Paktes, Freiheit und Sicherheit der Völker zu erhalten. Dann übernahm er die deutschen Truppen. Die Feierstunde endete mit dem Hissen der NATO-Flagge und mit den Klängen des Deutschlandliedes.Quellen:British Pathé und Filmothek Bundesarchiv