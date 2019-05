Maiausflug 2019



Mein traditioneller Maiausflug zur Maifeier der Freiwilligen Feuerwehr in Bortshausen führte mich auf den ehemaligen Bahndamm der längst vergessenen Marburger Kreisbahn auch an dem Marburger Vorort Cappel vorbei.Dort, an der Kreuzung Radweg / Umgehungsstraße / Zur Aue, direkt an der Fußgängerampel, steht ein kleineres Mehrfamilienhaus. In einem der Fenster hing etwas schräg angebracht ein ca. DinA4 großes Blatt Papier mit irgendeiner farbigen (bunten) Botschaft darauf.Desinteressiert wie man eben ist, geht man über die Straße um die Botschaft lesen zu können.Bei näherem Hinsehen konnte man nun erkennen, daß es sich um ein scheinbar gewünschtes Neues Stadtwappen handeln sollte. Leider war keine Erklärung für den Inhalt / Sinn / Grund dieses Wappens mit angebracht. Ob es ein Einzelwunsch ist oder ob eine Bürgerinitiative dahinter steckt, ist mir nicht bekannt.Vielleicht können es ja die Leser dieses Beitrages deuten und uns ihre Deutung mitteilen.Übrigens,das Bier und die Bratwurst auf der Maifeier haben bei passender Livemusik, wie jedes Jahr, gemundet.