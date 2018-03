Handelskrieg: Dazugelernt Frau Merkel?

Bis die Eurozone auseinanderbricht und Trump den ganz großen Hammer rausholt.

Dann wird das Gezeter groß sein.

Wer es immer noch nicht begriffen hat, sehe sich die heute-show vom 23. März an (ab Minute 6:00).

: »Der Handelsstreit zwischen EU und USA ist noch lange nicht vorbei. Die Verhandlungen dürften ungemütlich werden. Doch die EU gibt sich kämpferisch«. Und am Ende des Artikels ist zu lesen: »Trump hatte sich auch massiv über den Außenhandelsüberschuss Deutschlands mit den Vereinigten Staaten beklagt. Merkel verwies deshalb, auf den „völligen Paradigmenwechsel“ der Großen Koalition: Union und SPD setzten auf den Binnenkonsum als Wachstumstreiber – und nicht wie in der Vergangenheit auf den Export. Wenn die Nachfrage in Deutschland angeregt werde, dann könnten davon „auch andere Länder profitieren“«.Bemerkenswert daran ist erstens, dass Frau Merkel in einer Pressekonferenz zusammen mit dem französischen Präsidenten sich zu einer solchen Äußerung gezwungen sieht. Diesen Satz hätte sie vermutlich nicht ausgesprochen, wäre ihr nicht klar, dass Frankreich noch weitaus mehr Grund zur Klage über die bundesdeutsche Exportwalze hat als die USA und somit erhebliche Sympathien für Trumps Handeln hegt – wenn auch nur klammheimlich.Und zweitens, dass sie in aller Öffentlichkeit schamlos lügt. Wo ist denn der, den die Kanzlerin beschreibt? Imvielleicht? Wer den Koalitionsvertrag aufmerksam liest und untersucht, findet die Worte „Binnennachfrage“ oder „Binnenkonsum“ nicht ein einziges Mal. „Wettbewerbsfähigkeit“ hingegen taucht mehr als zwanzigmal auf - ich habe dieses Wort 26-mal gezählt, von den Adjektiven und abgewandeltren Begriffen mit "Wettbewerb" ganz zu schweigen. Paradigmenwechsel? Nein, nein. Frau Merkel verkauft die Welt für dumm.Wäre sie ehrlich, hätte sie in Berlin vor die Presse treten müssen, um dieses Statement abzugeben:Dieses Statement wird allerdings nicht gehalten werden. Unter dem Beifall und mit solidarischem Schweigen der meisten bundesdeutschen Medien wird es heißen: