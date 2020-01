General Soleimani: Auf dem Weg zu Friedensverhandlungen getötet?

Eine dreiste Lüge, wie der irakische Premier. Soleimani sei vielmehr – mit Wissen und Billigung Trumps – auf dem Weg zu bilateralen Friedensgesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien unterwegs gewesen, die die irakische Regierung vermittelt habe. Der Mord war also ein Attentat auf einen diplomatischen Emissär und gleichzeitig auch eine Sabotage des regionalen Friedensprozesses. Geht es noch schlimmer? Über diese Meldung und die (fehlende) Berichterstattung dazu hat sich US-Journalist Max BlumenthalDie NachDenkSeiten haben seinen Artikel. Der Artikel beginnt mit diesen Worten:Die Trump-Regierung behauptete, der iranische General Qasem Soleimani plane “unmittelbar bevorstehende Angriffe” auf US-Bürger, als er ermordet wurde. Diese Lüge wurde nun zerstört, aber nicht bevor unzählige Medienunternehmen sie der Öffentlichkeit weiterverbreiteten.In einem verzweifelten Versuch, die Ermordung des iranischen Generalmajors Qasem Soleimani durch US-Drohnen zu rechtfertigen, berief sichdass die Regierung eine „nachrichtendienstliche Einschätzung“ vorgenommen habe, wonach Soleimani in der Region „aktiv“ an einem Angriff auf amerikanische Interessen arbeitete, bevor er getötet wurde.Präsident Donald Trump begründete seine schicksalhafte Entscheidung, den iranischen General zu töten, in einer noch deutlicheren Sprache und erklärte, dass Soleimani „unmittelbar bevorstehende Angriffe“ auf diplomatische Einrichtungen und Personal der USA im Nahen Osten plante. „Wir haben letzte Nacht Maßnahmen ergriffen, um einen Krieg zu stoppen“, so Trump. „Wir haben nichts unternommen, um einen Krieg zu beginnen.“Trumps zweifelhafte Begründung für ein unbestreitbareswurde in denwiederholt – oft ohne jegliche Skepsis oder Debatte.Wer derart skrupellos Freunde und Gegner gleichzeitig belügt und die Welt leichtfertig einen Schritt weiter in Richtung Weltbrand drängt, der sollte seines Amtes enthoben werden. Dieses Verhalten rechtfertigt für mich das Impeachment. Die "Ukraine-Affäre" ist eine Nichtigkeit.