Samstag 17. Juni, 11.00 bis 22.00 Uhr

Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin Mitte

Die Vorbereitungen für das Fest der Linken 2017 auf dem Berliner Rosa-Luxemburg-Platz, in unmittelbarer Nähe des Karl-Liebknecht-Hauses, laufen auf Hochtouren.Was wird geboten? DIE LINKE diskutiert die Zukunft der EU, schaut nach Lateinamerika, tanzt Salsa, lauscht den »Toten Crackhuren im Kofferraum« und wo auch immer sie sonst noch so auftreten, und freut sich auf den politischen Gast, den Gregor Gysi in petto hat.Das Fest der Linken ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Partei DIE LINKE, der Bundestagsfraktion DIE LINKE, der Delegation DIE LINKE. in der Fraktion GUE/NGL im Europäischen Parlament, der Europäischen Linken (EL) und der Rosa-Luxemburg-Stiftung.