COVID-19-Impfpflicht: Verfassungswidrig

Eine COVID-19-Impfpflicht ist verfassungswidrig

Welches Ziel dieses Gesetzes ist verfassungskonform?



Ist diese Maßnahme, d.h. eine Impfpflicht, mit Blick auf dieses Ziel geeignet?



Ist diese Maßnahme erforderlich?



Ist diese Maßnahme angemessen?





das sehr schlüssig erklärt, weshalb eine Covid-19-Impfpflicht gegen die Verfassung verstößt:Die Gruppe übermittelte ihre Arbeit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Dem Bundestag liegen verschiedene Vorschläge zur Einführung einer Impfpflicht gegen Covid-19 vor.Das Anschreiben der Wissenschaftler an die Abgeordneten des Deutschzen Bundestages im Wortlaut (Eine frühere Fassung der Arbeit):9. März 2022Verehrte Bundestagsabgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren,Sie werden bald über ein Gesetz zu einer Impfpflicht zu entscheiden haben. Durch eine Impfpflicht werden Grundrechte eingeschränkt, u.a. das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit mit der Gefahr einer Verletzung der Menschenwürde und der Selbstbestimmung. Wir, die 81 unterzeichnenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, übergeben Ihnen mit diesem Schreiben Argumente für eine verfassungskonforme Entscheidung in dieser Sache.Grundsätzlich gilt dabei aus juristischer Sicht erstens, dass die Beweislast auf Seiten des Gesetzgebers, also bei Ihnen, liegt. Es gilt zweitens, dass nicht ausgeräumte triftige Bedenken in einem einzigen der vier Punkte genügen, um eine Impfpflicht als verfassungswidrig auszuweisen.Das grundrechtlich geschützte Selbstbestimmungsrecht verbietet es, den Einzelnen zu seinem eigenen Schutz zur Impfung zu verpflichten. Verfassungsrechtlich kommt nur dasdes Fremdschutzes infrage, wobei es nicht um den absoluten Ausschluss jeglicher Gefährdung der Gesundheit Dritter gehen darf, den der Staat auch sonst nicht garantieren kann. Zulässig erscheinen hier alleina.) die Zahl der Erkrankungen mit schwerem Verlauf (Intensivpatienten und Todesfälle) auf ein Niveau zu senken, das dem anderer Infektionskrankheiten entspricht;b.) eine signifikante Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern.Dieeiner Impfpflicht ist, weil die verfügbaren COVID-19-Impfstoffe keine ausreichende Immunität und damit keinen ausreichenden Fremdschutz erzeugen:a) Nach wenigen Wochen hat die Impfung nicht nur keinen positiven Effekt mehr auf die Wahrscheinlichkeit einer Infektion, sondern kann diese Wahrscheinlichkeit sogar erhöhen – wie aktuell Omikron zeigt [.];b) Die Impfung hat nur einen geringen Effekt auf die Schwere der Erkrankung, der in kurzer Zeit abnimmt [];c) Menschen mit Impfung* sind bei einer Infektion nicht weniger ansteckend als Personen ohne Impfung. Also kann die Impfung keine Infektionsketten unterbrechen [.].(*Die Bezeichnung „ungeimpft/geimpft“ ist mehrdeutig. Wir sprechen daher von Menschen mit bzw. ohne COVID-19-Impfung; wenn sachlich nötig, wird die Anzahl der Impfungen angegeben.)Dieeiner allgemeinen Impfpflicht ist zu, weila) die besondere Gefährlichkeit von COVID-19 nicht mehr gegeben ist. Mit dem Auftreten der Omikron-Variante gilt, dass die Zahl der Erkrankungen mit schwerem Verlauf das Niveau einer normalen saisonalen Grippe erreicht hat [];b) die Impfung nicht alternativlos ist, denn es stehen hochwirksame Therapien sowie präventive Maßnahmen zur Verfügung [];c) eine signifikante Überlastung des Gesundheitswesens nicht stattgefunden hatEine Impfpflicht ist nicht, denn die verfügbaren Impfstoffe sind nicht nur nicht sicher, sondern haben ein bisher nie dagewesenes Risikopotential:a) gemessen daran, dass es sich bei den COVID-19-Impfstoffen um unter besonderen Bedingungen bedingt zugelassene neuartige Medikamente handelt, deren mittel- oder langfristiges Risikopotential nicht hinreichend untersucht wurde;b) gemessen an der Gefährlichkeit und Häufigkeit der vom Paul-Ehrlich-Institut dokumentierten Nebenwirkungen der Impfung;c) gemessen an einer begründeten Abschätzung nicht erfasster Nebenwirkungen von mindestens 80%];d) gemessen an einer unerklärt hohen Anzahl von Todesfällen insbesondere in den mittleren Altersgruppen bis ins Jugendalter hinein, die im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen steht [];e) gemessen an dem sich abzeichnenden breiten Spektrum der Nebenwirkungen, deren Ausmaß an Gefährdung sich erst langfristig abschätzen lässt [].In dem Wissen, wie sehr die Diskussion unsere Gesellschaft in den vergangenen Monaten erschüttert und gespalten hat, bitten wir Sie, die Debatte um die Impfpflicht als Möglichkeit zu nutzen, andere, für unsere Demokratie heilende und versöhnende Wege einzuschlagen.Prof. Dr. Jessica AgarwalProf. Dr. Thomas AignerProf. Dr. Ralf AlleweldtProf. Dr. Dr. h.c. Kai AmbosProf. Kerstin BehnkeProf. Dr. Ralf B. BergmannProf. Dr. Andreas Brenner (CH)Prof. Dr. Klaus BuchenauDr. Matthias BurchardtProf. Dr. med. Paul CullenProf. Dr. Viktoria Däschlein-GessnerAss.-Prof. Dr. theol. Jan DochhornProf. Dr. Ole DöringProf. Dr. Gerald DykerDr. Alexander ErdmannProf. Dr. Michael Esfeld (CH)Dr. Claas FalldorfDr. Matthias FechnerDr. med. Johann FrahmProf. Dr. Katrin GierhakeProf. Dr. Frank GöttmannProf. Dr. Ulrike GuérotProf. Dr. Lothar HarzheimProf. em. Dr. med. habil. Karl HechtProf. Dr. Saskia HekkerProf. Dr. Martina HentschelProf. Dr. med. Sven HildebrandtProf. Dr. Detlef HillerProf. Dr. Oliver HirschProf. em. Dr. med. Dr. Georg HörmannProf. Dr. Thomas Sören HoffmannDr. Agnes ImhofDr. René KegelmannProf. Dr. theol. Martin KirschnerDr. Sandra KostnerProf. Dr. Boris KotchoubeyProf. Dr. Klaus KroyProf. Dr. Christof KuhbandnerPD Dr. Axel Bernd KunzeDr. Norbert LammProf. Dr. Salvatore LavecchiaDr. Christian LehmannDr. h. c. theol. Christian LehnertProf. Dr. Normann LorenzProf. Dr. Stephan LuckhausPD Dr. Stefan LuftProf. Dr. Jörg MatysikDr. Christian MézesProf. Dr. Klaus MorawetzProf. Dr. Gerd MorgenthalerProf. Dr. Ralph NeuhäuserDagmar L. NeuhäuserDr. med. Sven Gerhard NevermannDr. Henning NörenbergProf. Dr. Gabriele PetersProf. Dr. Christian PietschDr. med. Steffen RabeProf. Dr. Konrad ReifProf. Dr. Günter ReinerProf. Dr. Matthias ReitznerProf. Dr. Markus RiedenauerProf. Dr. Günter RothProf. Dr. Andreas SchnepfProf. em. Dr. med. Wolfram SchüffelProf. Prof. Dr. med. Klaus-Martin SchulteDr. Jens SchwachtjeProf. Dr. Harald SchwaetzerProf. Dr. Henrieke StahlProf. Dr. Anke SteppuhnProf. Dr. Wolfgang Stölzle (CH)Prof. Dr. Lutz StührenbergDr. med. Henrik UllrichProf. Dr. Tobias UnruhDr. med. Hans-Jürgen VogelDr. habil. Ulrich VosgerauDr. Christine WehrstedtDr. Jan Christoph WehrstedtProf. Dr. Christin WernerProf. Dr. Martin Winkler (CH)Dr. med. Jens Wurster (CH)Prof. Dr. Christina Zenk