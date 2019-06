Atomabkommen Iran: Wer bricht den Vertrag?

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Das komplette Atomabkommen (JCPOA)Viele Medien lügen nicht. Allerdings betreiben sie Propaganda gegen den Iran. So schreibt zum Beispiel die Redaktion von web.de angesichts der wachsenden Kriegsgefahr im Nahen Osten in einer Zwischenüberschrift zu diesem Thema:Das ist zwar nicht komplett falsch, aber mehr als tendenziös. Die Redaktion suggeriert, die Kriegsgefahr im Nahen Osten werde irgendwie naturwüchsig größer. Dies ist jedoch nicht der Fall.Denn: Die USA haben das Atomabkommen mit dem Iran gebrochen und entgegen den Vereinbarungen Sanktionen verhängt, die vor allem die große Mehrheit der Bevölkerung im Iran treffen. Wie in vielen anderen Fällen – ich erspare es mir, Beispiele aufzuzählen, jeder kennt sie – versuchen die USA mit aller Gewalt und ohne Rücksicht auf Verluste, auch mit militärischer Aggression, ihre Interessen durchzusetzen.Es sollte für „gute“ Journalisten eine Selbstverpflichtung sein, korrekt zu beschreiben „Was ist“. Wie viele „gute“ Journalisten in diesem Sinne gibt es demnach noch in der Bundesrepublik Deutschland?Und wie viel Rückgrat beweist die Bundesregierung angesichts der Drohgebärden von Donald Trump? Zumal die Bundesregierung die US-Sanktionen gegen den Iran. Möge sich jeder sein je eigenes Urteil bilden.