allesaufdentisch: Neue Videos u.a. mit Sahra Wagenknecht

Neue Videogespräche vonzu Impfung und ImpfpflichtIn der Reihe „KünstlerInnen und ExpertInnen im Dialog“ über die Corona-Krise haben die Initiatoren acht weitere Videos veröffentlicht. Thema aller neuen Gespräche ist die Corona-Impfung, die Impfpflicht und der Umgang mit Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten. Bekannteste Gesprächspartnerin ist die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.Die Teilnehmer der Aktion #allesaufdentisch sagen: Mit zunehmender Sorge beobachten wir die Entwicklung des politischen Handelns in der Corona-Krise. Viele ExpertInnen wurden bisher in der öffentlichen Corona-Debatte nicht gehört. Wir wünschen uns einen breit­gefächerten, fakten­basierten, offenen und sachlichen Diskurs und auch eine ebensolche Auseinander­setzung mit den Videos.Wir sind an ernsthaften und durchaus strittigen Diskussionen interessiert. Leider stellen wir aber fest, dass viele Angeschriebene für diesen Diskurs nicht bereit sind. Das macht uns ernsthaft traurig und besorgt, weil es dokumentiert, wie sich der Diskurs und die Fronten bereits verhärtet haben. Das Gesprächsangebot besteht selbstverständlich weiterhin.Nachstehend die acht neuen Künstler-Experten-Gesprächspaarungen und die Themen,die auch auf der Website vonabrufbar sind.Impfpflicht (VideoCorona Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche (2 G – direkte und indirekte Impfpflicht (Corona Impfung für Kinder (Wirkung der Corona Schutzimpfung (Diffamierung von Ungeimpften (Dunkelziffer der Impfnebenwirkungen (Umgang mit Impfkomplikationen (