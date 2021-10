ALLES AUF DEN TISCH

#allesaufdentisch

Initiative für einen gesellschaftlichen Dialog

, welche den Regierungskurs in der Causa Corona auf die Schippe nahm und hohe Wellen schlug, war kein Strohfeuer!. Es gibt eine Folgeaktion. Viele Wissenschaftler, aber eben auch Kulturschaffende haben erkannt, dass in diesem Lande etwas mächtig schief läuft. Dass im Schatten der Causa Corona Projekte umgesetzt werden, die mit Gesundheitsvorsorge nichts zu tun haben. Mit Überwachung, Kontrolle und Repression jedoch sehr viel. Eine offene, ehrliche Diskussion ist überfällig. Alles muss auf den Tisch, der passende Hashtag lautet daher: #Hier die Pressemitteilung zur Aktion:Berlin, 30. September 2021. - In einer in dieser Weise noch nie da gewesenen Bandbreite, haben sich heute mehr als einhundert internationale KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen mit einer überparteilichen und zivilgesellschaftlichen Aktion an die Öffentlichkeit gewandt. Ziel ist es, die Pandemie als gesamtgesellschaftliches Problem zu betrachten, und auch denjenigen ExpertInnen Gehör zu verschaffen, die bisher, trotz ihrer oft hohen Reputation, in der öffentlichen Debatte kaum oder gar nicht wahrgenommen wurden.In den 55 Videos kommen WissenschaftlerInnen vieler Disziplinen u.a. der Medizin, Virologie, Epidemiologie, Psychologie sowie den Rechtswissenschaften, Ökonomie und Ethik zu Wort. Auch die beteiligten KünstlerInnen haben vielfältige Hintergründe. Neben Theater-, Film- und Fernsehschaffenden, sind MusikerInnen, SchriftstellerInnen und bildende KünstlerInnen vertreten. In Form von ca. 20-minütigen Gesprächen zwischen diesen beiden Gruppen werden verschiedene Themenkomplexe diskutiert, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen.So unterhält sich etwa Schriftsteller Norbert Scheuer mit dem Mathematikerund Medizinstatistiker Prof. Dr. Gerd Antes über das Thema „Zurück zur Rationalität“, der Bildgestalter Kolja Brandt mit dem Virologen Prof. Dr. Klaus Stöhr über „Pandemie-Definition und Risikobewertung", die Schauspielerin Sophie Karbjinski mit der Rechtsanwältin Jessica Hamed über „Freie Impfentscheidung“, die Komponistin und Jazzsängerin Alexa Rodrian mit dem Kinderarzt Dr. med. Steffen Rabe über die „Coronaschutzimpfung für Kinder“, die Schauspielerin Miriam Stein mit dem Infektiologen Prof. Dr. Matthias Schrappe über „Evidenzbasierte Medizin“ und der US-amerikanische Regisseur Sean Stone mit dem US-amerikanischen Kardiologen Prof. Dr. Peter A. McCullough über „Covid-Therapien und die Corona Schutzimpfung“.Weitere Themenkomplexe sind u.a.: „Kinderrechte und Kindeswohl“, „Demokratie und Eigenverantwortung“, „Ökonomische Effekte der Pandemie“, „Masken“, „Grundrechtseinschränkungen“ und „Mögliche Alternativen zu den Corona Maßnahmen“. ExpertInnen, die aktuell den öffentlichen Diskurs in Deutschland dominieren, wie Prof. Dr. Christian Drosten, Prof. Dr. Lothar Wieler, Prof. Dr. Karl Lauterbach und Prof. Dr. Alena Buyx wurden neben vielen anderen für die Aktion angefragt, waren jedoch nicht zu einer Mitwirkung bereit.Umso wichtiger erscheint den Teilnehmenden die Forderung nach einem Runden Tisch über das Corona-Krisenmanagement, an dem WissenschaftlerInnen verschiedener Disziplinen mit unterschiedlichen Standpunkten zusammenkommen.Bei #allesaufdentisch handelt es sich um keine feste Gruppe, sondern um einen losen Zusammenschluss von Menschen, die mit zunehmender Beunruhigung die Entwicklung des politischen Handelns und die gesellschaftliche Spaltung beobachten und mit ihrer Aktion einen Impuls für einen offenen Dialog setzen wollen. Die Idee zu der Kampagne stammt von Volker Bruch, Jeana Paraschiva, Miriam Stein und Maxim Mehmet.: allesaufdentisch.tv: presse@allesaufdentisch.tvVideo / Gesprächspartner / ThemaVolker Bruch – Prof. Dr. Michael Meyen - FaktencheckerWotan Wilke Möhring - Joachim Steinhöfel - MeinungsfreiheitIsabelle Barth - Milosz Matuschek - Corona und die Rolle der MedienUwe Eric Laufenberg – Prof. Dr. Markus Gabriel - WahrheitsdefinitionNorbert Scheuer – Prof. Dr. Gerd Antes - Zurück zur RationalitätBernd Gnann- Dr. René Schlott - Geschlossene GesellschaftNina Proll – Dr. Beate Ulrike Guérot - Demokratie und EigenverantwortungFrank Röth – Prof. Dr. Christoph Lütge - Ethik in Zeiten von CoronaMiriam Stein– Prof. Dr. Matthias Schrappe – Evidenzbasierte WissenschaftEmily Intsiful – Prof. Dr. Dieter Köhler- MaskenRobert Cummings - Megan Mansell - MaskenDavide Jakubowski - Federico Lios - flatten the curveNina Adlon – Dr. Martin Sprenger - Soziale Ausmaße der PandemieProf. Linus Roth – Dr. Sebastian Rushworth - SchwedenJan Gabriel – Prof. Dr. Manuel Schabus - Angstkommunikation und ihre FolgenGernot Haas - Gerald Hüther - AngstDr. Hans Joachim Maaz - Marta Murvai - Kollektive AngststörungMarkus Böker – Dr. Dietmar Czycholl - Corona AngstKolja Brandt – Prof. Dr. Klaus Stöhr - Pandemie Definition (1. Teil)Kolja Brandt – Prof. Dr. Klaus Stöhr - Risikobewertung (2. Teil)Neil Malik Abdullah - Dr. Simon Goddek - Peer-Review Drosten-TestAngie Reed - Nick Hudson - Panda (Alternativen)Roland Düringer – Dr. Wolfgang Grünzweig - ImmunitätBobby Rajesh Malhotra - Kevin McKernan - Spike ProteineSean Stone – Prof. Dr. Peter A. McCullough - Covid Therapie (1. Teil)Sean Stone – Prof. Dr. Peter A. McCullough - Corona Schutzimpfung (2. Teil)Eva Herzig – Dr. Friedrich Pürner - Corona SchutzimpfungSophie Karbjinski - Jessica Hamed - Freie ImpfentscheidungAlexa Rodrian – Dr. med. Steffen Rabe - Corona Schutzimpfung für KinderJohanna May – Dr. Martin Hirte - Corona Schutzimpfung für KinderJohanna Paliatsios - Dr. Michael Brunner- ImpfpflichtHelen Ispirian – Dipl.-Psych.Tobias Sonntag - Impf-SolidaritätRebecca Rudolph – Prof. Dr. Dr. Christian Schubert - Corona und KinderMaxim Mehmet – Prof. Dr. Michael Klundt - KindeswohlPatricia Marchart – Prof. Dr. Reinhold Kerbl - Corona-Maßnahmen für KinderSabine Winterfeldt - Michael Hüter - Geraubte KindheitHans-Christian Sanladerer – Dr. Nicole Reese - Corona und KinderrechteGiovanna Winterfeldt - Carlos A. Gebauer - GrundrechtseinschränkungenTina-Maria Aigner – Dr. Pieter Schleiter - Corona und RechtsstaatRoland Lang – Prof. Niko Härting - Rechtsstaat und die GrundrechteJeana Paraschiva - Norbert Häring - Digitaler ImpfpassBernhard Bettermann – Prof. Dr. Philipp Bagus - Ökonomische Effekte der PandemieJakob Seeber – Prof. Dr. Christian Kreiß - Gekaufte ForschungKathrin Schmidt - Marcel Barz - Corona-ZahlenJakob Heymann – Prof. Dr. Stephan Luckhaus - InzidenzAlessandro Nania Pacino – Dr. Gunter Frank - Behandlung von RisikogruppenPhiline Conrad – Prof. Dr. Martin Haditsch – VirusgefahrShirin Soraya – Dr. Dennis Kaltwasser - Antidemokratische SpracheMitsou Jung – PhDr. Antje Rössler, MSc., MSc - GesundheitskommunikationNina Maleika – Prof. Dr. Klaus Jürgen Bruder - GehorsamJens Fischer Rodrian - Jochen Kirchhoff - Fremdbestimmung