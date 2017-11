Eröffnung des Natura Trails „Die Lahnauen bei Marburg“ am 17.11.2017 in Weimar (Lahn)

Der von den Marburger NaturFreunden entwickelte Natura Trail „Die Lahnauen bei Marburg – Mit dem Rad zu Altarmen und Neuseen“ ist ein 32,5 km langer Fahrrad-Rundkurs und führt in das Vogelschutzgebiet „Lahntal zwischen Marburg und Gießen“, das FFH-Gebiet „Lahnaltarm von Bellnhausen“ sowie an das Naturschutzgebiet „Unterm Wolfsberg“.Die Einrichtung des Natura Trails erfolgte im Rahmen des auf zwei Jahre angelegten NaturFreunde-Projektes „Natura Trails in Hessen“. Es wird gefördert vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Schirmherrin ist die zuständige Staatsministerin Priska Hinz. Ziel ist die Einrichtung von hessenweit zehn Natura Trails in Natura 2000-Gebieten mit unterschiedlichen Lebensräumen, um so das Bewusstsein und Verständnis für den Schutz von charakteristischen Tieren, Pflanzen und Lebensraumtypen vor der eigenen Haustür zu stärken. Der erste hessische Natura Trail wurde im September 2016 in Mörfelden-Walldorf eröffnet.Die NaturFreunde laden alle Interessierten zur feierlichen Eröffnung ein und freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher, für die ein kleiner Imbiss und Getränke bereitstehen.Die offizielle Erstberadelung des Natura Trails startet am Sonntag, dem 19. November 2017, um 10 Uhr am Bahnhof Marburg-Süd.Rainer GilbertProjektleiterfür die Naturfreunde Marburg:Werner Bachmannemail: rainer.gilbert@naturfreunde-hessen.de Tel.: +49 176 4199 8306