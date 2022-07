Offene Bücherregale in Fronhausen und Cölbe – Serie: Offene Bücherschränke, 2. Teil

In einer Nische des Rewe-Marktes in Fronhausen steht direkt neben dem Eingang zur Kundentoilette ein offenes Bücherregal. Es steht stabil, lässt viel Platz für Bücher und befindet sich meistens in einem aufgeräumten Zustand.



Die Wahl des Standortes folgt pragmatischen Auswahlkriterien, was für viele andere Einrichtungen und Vorkehrungen auch zutrifft, die an Orten wie diesen zu finden sind: Alles ist für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten bereitgestellt. Alles folgt den Maximen einer pragmatischen Betriebsorganisation. Ideologische Grundsätze sind an Orten wie Tankstellen, Rastplätzen, Bahnhöfen, Flughäfen und Supermärkten nicht wiederzufinden – glaubt man; glaubt jeder und niemand wollte widersprechen. Interessanterweise ist gerade das Ausbleiben eines Widerspruchs das ideologische Element. Ideologie ist das, was jeder hinnimmt und was aus diesem Grund keiner bemerkt.Ideologie ist die unsichtbare Seite des Alltags, welche sofort, sobald sie bemerkbar wird, schroffe und beinahe unzumutbare Assoziationen hervorruft: Der Gang zur Toilette folgt hier der selben Richtung wie der Gang zur geistigen Nahrung. Ideologisch nennt man eine Beharrlichkeit, die behaupten will, dass dieser räumliche Zusammenhang rein zufällig wäre, weil er – was übrigens stimmt – keine Notwendigkeit habe. Das Arrangement hätte auch anders aussehen können, wenn die baulichen Verhältnisse andere wären. Allein das stimmt, aber die Abwehr dieser Assoziation macht die Aufdeckung des ideologischen Zusammenhangs kenntlich. Denn diese Assoziation besagt ja nichts über eine Wertung, oder wenn doch, dann könnte die Wertung auch positiv auffallen: Warum nicht zwei Stellen, die Zufuhr und Abfuhr ermöglichen und welche vordergründig nichts miteinander gemeinsam haben, direkt neben einander bauen, damit man sehen kann, was sie gemeinsam haben?Es gibt also keinen Grund, diese Assoziation unmittelbar für abwegig zu halten.Übrigens: Im Rewe-Markt in Cölbe steht auch ein solches offenes Bücherregal, selbstverständlich an einer anderen Stelle.Offenes Bücherregal Fronhausen, Adresse: Im Boden 4, 35112 Fronhausen. Geoposition: 50.709015, 8.697073Offenes Bücherregal Cölbe, Adresse: Industriestraße 6, 35091 Cölbe. Geoposition: 50.850031659651, 8.7732696859446