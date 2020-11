Das Marburger Töpferhaus schließt 

Marburg : Altstadt und Stadtgebiet |

Es ist eines der eindrucksvollsten und detailreichsten Fachwerkhäuser am Steinweg in der historischen Marburger Oberstadt und das Stammhaus der Marburger Töpferwaren. Geschirre für den täglichen Gebrauch in zahlreichen Formen, Farben und Ausführungsvarianten. Wegen der 400-jährigenTradition der berühmten Marburger Töpferwaren, nennt man die in der Stadt geborenen Einwohner scherzhaft auch “Marburger Dippercher". Nun scheinen die Tage des historischen Marburger Töpferhauses gezählt zu sein.

Zum 31. Januar 2021 stellt die letzte in Marburg verbliebene Töpfer-Manufaktur ihren Geschäftsbetrieb ein. Natürlich gibt es immer zahlreiche Gründe, warum Geschäfte aufgegeben werden. Einer mag möglicherweise der sein, dass aus Ton gefertigte Waren leider nicht mehr heutigen Ansprüchen an Geschirr für den täglichen Gebrauch genügen. So eignen sie sich meist nur noch als nostalgische Erinnerungsstücke, als Geschenkartikel, als Dekoratiosobjekte oder für Sammler traditionell gefertigter Tonwaren. Vermutlich reichen die damit einhergehenden Mengen aber nicht aus, um das Überleben dieses schönen Traditionsladens zu sichern.Trotzdem, da müsste doch noch etwas gehen, evtl. mit einem anderen Konzept. Marburg-Tourismus, Museums-Shop, Sortimentsreduzierung, Online-Angebote mit einem reduzierten Sortiment wären nur ein paar Stichworte zum Nachdenken anreizen.Ein Jammer, wenn tönerne Marburg-Souveniers künftig aus China kämen, wenn sich die letzte Marburger Töpferscheibe nicht mehr drehen und das Marburger Töpferhaus verschwinden würde. In diesem Zusammenhang darf auch ruhig noch einmal an das traurige Schicksal erinnern, das dem historischen Marburger Brauhaus widerfahren ist.