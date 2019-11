10 Jahre Marburger Vokalisten

Im Herbst 2009 stellte Birgit Irgang ein kleines Grüppchen erfahrener Chorsängerinnen und -sänger zusammen, die bei einer adventlichen Lesung im Café Vetter für die passende musikalische Untermalung sorgen wollten. Eigentlich plante zunächst niemand einen dauerhaften Bestand des Ensembles, doch dann machte es allen Beteiligten so viel Freude, gemeinsam in einer kleinen Gruppe auf hohem Niveau a cappella zu singen, dass die „Marburger Vokalisten“ weiter zusammen musizieren wollten.Nach ersten Auftritten ohne Dirigent hatte zunächst Uwe Henkhaus einige Jahre die musikalische Leitung der Vokalisten inne. Sie traten in dieser Zeit in und um Marburg auf und sangen alte Musik ebenso wie Uraufführungen ihres Dirigenten, bevorzugt in der Marburger Kugelkirche, aber gern auch andernorts.Schon bald kamen so viele Zuhörer zu den Aufführungen, dass immer mindestens zwei Konzerte mit demselben Programm geplant wurden. Die Vokalisten hatten sich in der Marburger Musikwelt etabliert und zur festen Größe entwickelt. In dieser Zeit war einer der Höhepunkte sicher 2015, als der kleine Chor im Rahmen einer Konzertreihe im Fürstensaal des Marburger Schlosses einige Werke des Brahms-Schülers Gustav Jenner uraufführten.UND HEUTESeit Sommer 2018 dirigiert – nach zwei Konzertprojekten unter Kilian Gottwald – der Alsfelder Thomas Walter das Ensemble. Die Stimmgruppen sind in der Regel jeweils mit drei bis vier „handverlesenen“ Choristen besetzt, die alle musikalisch erfahren und mit viel Engagement bei der Sache sind. Dabei reicht die Bandbreite des Programms von vier- bis zu achtstimmigen Kompositionen und von Renaissancemusik bis zu modernen Werken.Häufig finden die Konzerte als Benefizveranstaltungen für unterschiedliche wohltätige Zwecke statt. Damit der Konzertbesuch allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen offensteht, ist es der Organisatorin wichtig, dass fast ausschließlich auf Spendenbasis gesungen wird. Für ihr Engagement wurden die Marburger Vokalisten 2018 vom Kunstmuseum Marburg ausgezeichnet, zu dessen Gunsten sie ein Konzert in der Alten Aula der Universität gesungen hatten.FESTKONZERTAnlässlich des zehnjährigen Jubiläums wird es nun im November ein großes Festkonzert geben, bei dem das kleine Ensemble ausnahmsweise von vielen seiner liebgewonnenen Routinen (a cappella, freier Eintritt, kleine Besetzung) abweicht: Gemeinsam mit dem Alsfelder Konzertchor und einigen Gästen, dem Main-Barockorchester aus Frankfurt und einem Solisten-Quartett werden die Marburger Vokalisten unter Leitung von Thomas Walter im November Mozarts grandioses „Requiem“ aufführen. Am 23.11.2019 wird das Werk um 17 Uhr in der Marburger Pfarrkirche erklingen, am Vorabend um 20 Uhr in der Alsfelder Dreifaltigkeitskirche.Der Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre ist ungemein abwechslungsreich – und macht Lust auf mehr. Entsprechend gibt es auch für die Zukunft schon allerlei schöne musikalische Pläne. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, wie die Geschichte der Marburger Vokalisten weitergehen wird!