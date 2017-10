Nur Gugge...!

Marburg : Modellbauausstellung |

Die in 1995 gegründete Modellbaugruppe der Freiwilligen Feuerwehr Moischt präsentierte die Vielfalt ihres Hobbys am Wochenende (21. und 22.10.2017) im Bürgerhaus des Marburger Stadtteils.

Den regnerischen Samstagnachmittag habe ich genutzt um nach vier Jahren wieder einmal die Ausstellung in Moischt zu besuchen. In der geräumigen und hellen Halle zeigten die Aussteller die Vielfalt der Modellbausparten von Schiffen, Fahrzeugen aus der Landwirtschaft bzw. dem Militär oder auch der Feuerwehr bis hin zu Dioramen. Die Ausstellung machte deutlich, für dieses Hobby wird stets eine ruhige Hand, gute Augen und viel Ausdauer benötigt. Bei den Dioramen im Maßstab 1:700 wird jedoch zusätzlich auch noch eine Lupe benötigt.Aussteller und Besucher sah man immer wieder gemeinsam in entspannter und ruhiger Art und Weise über die Einzelheiten der Modelle zu "fachsimpeln".Auf der Bühne des Bürgerhauses waren ferngesteuerte Modelle zu bestaunen - ein Traktor bearbeitete ein Feld und ein Radlader war auf einer Baustelle tätig. Selbstverständlich drehte auch eine Modelleisenbahn im Bürgerhaus ihre Runden. Es war eine 'Biller Bahn' ! Die Schmalspureisenbahn aus Blech wird von Lokomotiven über die Gleise gezogen, deren Elektromotor den Strom von Batterien erhält.An einem Tisch wurde an Herrn Werner Gerber erinnert, der im Dezember 2015 bereits verstarb. Es war für mich ein Moment des Innehaltens, da ich Herrn Gerber bei einer Ausstellung im Haus der Afföllergemeinde Marburg am 29.10.2010 kennen lernte. In sehr angenehmer Art und Weise erklärte er mir die Arbeit an seinen Dioramen und die Faszination Modellbau. Es war eine beeindruckende Begegnung ! Hier ist der Bericht zu finden: https://www.myheimat.de/marburg/freizeit/miniaturw... Die Fotos zeigen meine Eindrücke von den ausgestellten Exponaten und ich hoffe wir sehen uns in zwei Jahren bei der Modellbauausstellung in Moischt. Für meine Fotos gilt ebenso wie für die ausgestellten Modelle: