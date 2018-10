Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt: Das sind die bezauberndsten MÃ¤rkte 2018!

Weihnachten 2018 rückt immer näher. Während die einen noch dem Sommer nachtrauern, freuen sich die anderen schon auf die romantischste Zeit im ganzen Jahr. Da Gebräuche und vor allem Traditionen in Sachsen-Anhalt groß geschrieben werden, darf ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt nicht fehlen. Aber welche Weihnachtsmärkte gibt es in Sachsen-Anhalt?

Sachsen-Anhalt: Von hier aus ging die Reformation um die ganze Welt und beeinflusst bis heute Leben und Bräuche. Genau diese historische Eigenschaft gibt dem Weihnachtsmarkt in Sachsen-Anhalt einen ganz besonderen Flair. Die Weihnachtsmärkte finden meistens in alten Fachwerkstädtchen, auf historischen Marktplätzen oder romantischen Schlösser und wehrhaften Burgen satt. Es duftet nach Schmalzkuchen, Winzer-Glühwein und gebrannten Mandeln, kaum einer kann dieser stimmungsvollen Anziehungskraft widerstehen. Die schönsten Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt 2018 wurden hier zusammengefasst:Dessau - Advent auf der Wasserburg Roßlau (15 - 16.12.2018)Falkenstein - Burgenweihnacht Konradsburg (15 - 16.12.2018)Köthen - Köthener Schlossweihnacht (14 - 16.12.2018)Querfurt - Weihnachtszauber auf Burg Querfurt (21 - 23.12.2018)Alter Markt, 39104 Magdeburg (26.11- 30.12.2018)Mo-Do (11:00 - 22:00 Uhr)Fr & Sa (11.00 - 23:00 Uhr)So (11:00 - 21:00 Uhr)Marktplatz, Hallmarkt, Leipziger Straße, 06108 Halle (Saale)Mo-Do (10:00 - 21:00 Uhr)Fr & Sa (10:00 - 22:00 Uhr)So (11:00 - 21:00 Uhr)Marienkirche Dessau, 06844 Dessau-Roßlau (11.12 - 16.12.2018)täglich (10.00 - 20:00 Uhr)Schlossinnenhof und Domplatz, 06217 Merseburg (7.12 - 16.12.2018)Eröffnungstag (15.00 - 20:00 Uhr)Täglich von (11:00 - 20:00 Uhr)Abschlusstag (11:00 - 18:00 Uhr)Domplatz, 38820 Halberstadt (30.11- 02.12.2018) Hier finden sie weitere Informationen.