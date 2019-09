Weihnachtsmärkte Sachsen-Anhalt: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Sachsen-Anhalt hat 2019 auch wieder einige tolle Weihnachtsmärkte zu bieten, bei denen man für Weihnachten Geschenke kaufen und viele verschiedene Köstlichkeiten probieren kann. Z.B. findet wie jedes Jahr im Köthener Weihnachtsmarkt am zweiten Tag der traditionelle Märchenumzug statt und in Dessau an der Marienkirche wird im Anhaltischen Theater eine Oper, ein Weihnachtsmärchen und ein Weihnachtskonzert vorgeführt. Alle wichtigen Informationen, die man zu den Märkten braucht, sind hier kurz zusammengefasst.Dessau - Advent auf der Wasserburg Roßlau:Datum: 14.12. - 15.12.2019Öffnungszeiten: 11:00 - 19:00 UhrFalkenstein - Burgenweihnacht Konradsburg:Datum: 14.12. - 15.12.2019Öffnungszeiten: Sa. 13:00 - 20:00 Uhr, So. 11:00 - 18:00 UhrKöthen - Köthener Schlossweihnacht:Datum: 13.12. - 15.12.2019Öffnungszeiten: Fr. - Sa. 13:00 - 23:00 Uhr, So. 13:00 - 20:00 UhrQuerfurt - Weihnachtszauber auf Burg Querfurt:Datum: 20.12. - 22.12.2019Öffnungszeiten: 16:00 - 22:00 UhrWeihnachtsmarkt Magdeburg:Alter Markt, 39104 MagdeburgDatum: 25.11. - 30.12.2019 (geschlossen: 24.12. - 25.12.2019)Öffnungszeiten:Mo. - Do. 11:00 - 22:00 UhrFr. - Sa. 11:00 - 23:00 UhrSo. 11:00 - 21:00 Uhr26.12.2019 11:00 - 21:00 UhrAbschlusstag 11:00 - 20:00 UhrWeihnachtsmarkt in Halle an der Saale:Marktplatz, Hallmarkt, Leipziger Straße, 06108 Halle (Saale)Datum: 26.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10:00 - 21:00 UhrFr. - Sa. 10:00 - 22:00 UhrSo. 11:00 - 21:00 UhrEröffnungstag 16:30 - 21:00Abschlusstag 10:00 - 20:00 UhrWeihnachtsmarkt an der Marienkirche:Marienkirche Dessau, 06844 Dessau-RoßlauDatum: 10.12. - 15.12.2019Öffnungszeiten:täglich 10:00 - 20:00 UhrMerseburger Schlossweihnacht:Schlossinnenhof und Domplatz, 06217 MerseburgDatum: 06.12. - 15.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Fr. 14:00 - 20:00 UhrSa. - So. 11:00 - 20:00 UhrEröffnungstag 15:00 - 20:00 UhrAbschlusstag 11:00 - 18:00 UhrHalberstädter Weihnachtsmarkt:Fischmarkt, 38820 HalberstadtDatum: 26.11. - 29.12.2019 (geschlossen 24.12. - 25.12.2019)Öffnungszeiten:So. - Do. 11:00 - 20:00 UhrFr. - Sa. 11:00 - 21:00 UhrHalberstädter Domweihnacht:Domplatz, 38820 HalberstadtDatum: 29.11. - 01.12.2019Öffnungszeiten:Fr. 18:00 - 21:00 UhrSa. - So. 14:00 - 21:00 Uhr