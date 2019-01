Anzeige

Überraschungserfolg für LSV-Wasserballer

Einen unerwarteten Coup landeten die Bezirksoberliga-Wasserballer des Lehrter SV: Im ersten Heimspiel der Saison siegte der Altkreisvertreter überraschend mit 8:6 (1:2, 2:1, 4:1, 1:2) gegen den amtierenden Bezirkspokalfinalisten SC Hellas-99 Hildesheim III, nachdem es vor Wochenfrist noch eine 4:20-Auswärtspleite bei Titelverteidiger TuS Syke gegeben hatte.



"Das war wie eine Wiedergeburt", freute sich LSV-Pressesprecher Wolfgang Philipps über die prompte Reaktion seines Teams nach dem verpatzten Saisonauftakt. "Wichtig war, dass heute unsere Abwehr gehalten hat." Mitentscheidend: Sebastian Roth konnte Hildesheims Schlüsselakteur Noah Schütze weitgehend aus dem Spiel nehmen und sogar noch den Treffer zum 2:2-Ausgleich beisteuern.



Nach ausgeglichener erster Halbzeit (3:3) leitete Rückkehrer Kevin Bebek nach langen Jahren in der Wasserball-Diaspora Mainz mit seinem Treffer zum 5:4 (17.) einen 3:0-Lauf der Lehrter Sieben ein, der neben der Abwehrarbeit den Weg zum Sieg ebnete. Die weiteren LSV-Treffer gingen auf das Konto von Sören Giere (3), Sebastian Roth, Stephen Seus, Vladislav Stengel und Ole Roth.



Dagegen musste bei dem Spielwochenende im heimischen Hallenbad am Hohnhorstweg der Lehrter SV II in der 2. Bezirksliga eine deutliche 5:12 (2:2, 0:4, 1:4, 2:4)-Niederlage gegen den Titelkandidaten 1. Nienburger SC hinnehmen. Nach einem anfänglichem 2:2-Gleichstand fiel die LSV-Reserve bereits im dritten Viertel entscheidend auf 2:8 zurück



"Unsere Pässe waren heute einfach schlecht. Auch die Chancenauswertung hätte besser sein müssen", mochte Philipps an dem Erfolg der Weserstädter nichts deuteln. Erfreulich aus Sicht des Altkreisvertreters: Mit dem 14-jährigen Moritz König kam erstmals ein Aktiver aus der neuen Nachwuchsgruppe zum Einsatz. Die LSV-Treffer teilten sich Tim Salzmann (2), Christoff Ohse, Sebastian Noack und Simon Roßmann.



Gefällt mir