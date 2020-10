Tekla schwimmt vorne weg

„Es wurden viele persönliche Bestzeiten geschafft. Sicherlich reichen die Zeiten auch als Nachweis für die kommende Bezirksmeisterschaft“, freute sich Heinrich Tann über die dortigen Resultate. Der LSV-Abteilungsleiter ist in Personalunion zugleich erster Vorsitzender des mitgliederstarken Kreisschwimmverbandes Hannover-Land und war daher nicht minder froh, dass nun auch wieder Veranstaltungen in der Breite möglich sind. Vier Wochen zuvor hatte Tann zum Ende der Sommerferien noch einen vereinsübergreifenden Trainingstag im Lehrter Freibad organisiert, der allen Kreisvereinen offenstand.Zum Titelhamster avancierte in Pattensen aus SG-Sicht Tekla Kaminska, die in ihren fünf Rennen gleich zu vier neuen Bestzeiten kam. Das bereits vor der Corona-Pause wiederholt erfolgreiche Nachwuchstalent siegte im Jahrgang 2010 jeweils über die 50 Meter Rücken (41,10 Sekunden) und Schmetterling (40,84) sowie die 100 Meter Brust (1:44,15 Minuten) und Freistil (1:14,78). Platz zwei über 100 Meter Lagen in 1:30,22 Minuten komplettierte die Bilanz des Wochenendes. Tekla gehört in ihrer Altersgruppe bereits dem Landeskader an und konnte in den vergangenen zwei Monaten auch erstmals wieder Trainingseinheiten im Olympiastützpunkt Hannover absolvieren.Emma Langer (2004) kam zu gleich drei zweiten Plätzen über die 100 Meter Lagen (1:22,48 Minuten), Brust (1:31,03) und Freistil (1:10,96). Ebenfalls Vizemeister über die 100 Meter Brust wurde Philip Schulz (2004) in 1:22,34 Minuten. Sechs weitere vierte Plätze durch Alexander Weber (3), Jan-Nick Warnecke, Konstantin Keller und Philip Schulz komplettierten das aus SG-Sicht erfreuliche Wochenende