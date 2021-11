Tekla Kaminska schwimmt zum doppelten Landestitel

„Die war gut in Form“, hatte sich der bekannte hannoversche Schwimmtrainer Karl-Heinz Windt bereits am Sonnabendabend mehr als angetan gezeigt. Die vielseitige Elfjährige war im Stadionbad in der auf 25 Meter verkürzten Wettkampfanlage gleich für neun Rennen gemeldet worden und ging dank zweier Finalteilnahmen am Ende sogar gleich elfmal an den Start. Landestitel gab es im Jahrgang 2010 über die 200 Meter Freistil in 2:27,96 Minuten und über die 200 Meter Rücken in einer Zeit von 2:45,16 Minuten. Über die Rückenstrecke überbot die Elfjährige auch die 20 Jahre alte SG-Rekordmarke von Mona Nöschel um 19/100 Sekunden.Der nächste SG-Rekord war in 5:13,61 Minuten beim zweiten Platz über die 400 Meter Freistil fällig, wobei Tekla hier gleich eine Steigerung um 4,04 Sekunden hinlegte. Ebenfalls Silbermedaillen gab es über die 50 Meter Freistil (30,79 Sekunden) und 100 Meter Freistil (1:06,31 Minuten). Über die 100-Meter-Distanz gelang dem Nachwuchstalent damit auch der Sprung in das Finale aller Altersklassen, das ihr mit 1:05,56 Minuten nicht nur Platz vier, sondern auch den dritten SG-Rekord des Wochenendes bescherte.Zur Abrundung der Medaillensammlung gesellte sich ein dritter Platz über die 100 Meter Lagen in 1:20,44 Minuten. Bei der zweiten Finalteilnahme des Wochenendes gab es zudem in 1:19,10 Minuten einen fünften Rang über die 100 Meter Rücken. Nicht im offiziellen Programm befand sich ferner ein vom Landesverband angesetzter Test über die 200 Meter Lagen, der ihr in 2,58,09 Minuten Platz zwei brachte. „Zwei weitere Rekorde beginnen schon zu wackeln“, freute sich LSV-Schwimmwart Heinrich Tann nicht nur über die Platzierungen, sondern auch über die erreichten Zeiten.Tekla Kaminska durfte sich ihrerseits zusätzlich zu den Resultaten des Wochenendes auch über eine Einladung des Landesschwimmverbandes Niedersachsen zum traditionellen 10-Länderkampf freuen, der in diesem Jahr am 20. November in Berlin stattfinden wird. Hier messen sich in Deutschlands größter Schwimmsportarena die Auswahlteams aus den neun Mitgliedsverbänden des Norddeutschen Schwimmverbandes sowie des Schwimmverbandes Nordrhein-Westfalen.Auch für die langjährig erfahrenen Macher der SG Lehrte/Sehnde war der Doppelerfolg keine alltägliche Angelegenheit: Landestitel hatte es in der nunmehr 40-jährigen Historie der Startgemeinschaft bisher nur durch Laura Geisler (1997 über 50 Meter Freistil) und die heutige Übungsleiterin Laura Heisterkamp (2010 über 100 Meter Schmetterling) gegeben, beide Male in Braunschweig. Damit verzeichnete auch die Schwimmabteilung des Lehrter SV zum 100-jährigen Jubiläum in dem coronabedingt sportlich arg überschaubaren Jahr 2021 noch Resultate, die Eingang in die Vereinsannalen finden dürften.