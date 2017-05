Insgesamt haben 16 Schützen am Vogelkönigsschießen teilgenommen. Nach dreieinhalb Stunden undbeinahe 28 Runden war es dann soweit. Mit Ihrer ruhigen Art und dem insgesamt 889 'ten Schuss sichertesich Marijke Gerhardt in diesem Jahr die Vogelkönigsscheibe. Die Proklamation erfolgt auf demdiesjährigen Schützenfest am Freitag, den 16.06.2017 ab 18:30 im Sportheim am Schmiedeweg.