Shahidani gewinnt Bronze bei den Berlin Open

Beim Vollkontakt geht es im Taekwondo darum, möglichst viele Trefferpunkte zu erzielen. Ein Fausttreffer auf die Weste, sprich den Oberkörper, bringt einen Punkt. Ein Fußtreffer auf die Weste bringt zwei Punkte, bei einer Drehtechnik sogar drei. Ebenfalls drei Punkte erzielt der Athlet mit einem Treffer am Kopf, bei einer Drehtechnik zum Kopf gibt es vier Punkte. Ein Wettkampf erstreckt sich über drei Runden à zwei Minuten.An dem Turnier nahmen Athleten aus mehr als 20 Nationen teil. In der Klasse „Senioren bis 58 Kilogramm“ gingen neben Shahidani neun weitere Wettkämpfer an den Start, vornehmlich aus Deutschland und Griechenland. Shahidani überzeugte durch seine schnellen Techniken mit vielen Kopftreffern. Kurz vor dem Finaleinzug schied er verletzungsbedingt aus und erhielt die Bronzemedaille. Shahidani trainiert im Rahmen des Flüchtlingsprogramms des Mu-Do-Kwan seit 2015 im Verein und aktuell auch im Landeskader der Niedersächsischen Taekwondo Union (NTU).