Schwimmer unter den Kreis-Besten

Erneut auf das Siegerpodest konnte das Geschwisterpaar Svenja und Katrin Salkowski schwimmen: Bei den Rennen der Erwachsenenklasse holte sich Katrin über 50 Meter Rücken in 33,75 Sekunden den Kreistitel; Bronze gab es über die 50 Meter Rücken (32,22) und 100 Meter Lagen (1:16,03 Minuten). Svenja schaffte im Jahrgang 2007 mit 32,81 Sekunden über die 50 Meter Schmetterling ebenfalls den Sprung auf das Siegerpodest; fünfte Plätze standen jeweils über die 50 Meter Schmetterling (36,97) und 100 Meter Lagen (1:16,52 Minuten) zu Buche.Auch die beiden Nachwuchstalente konnten am Deister in den bereits auf Kreisebene gewohnt großen Teilnehmerfeldern überzeugen: Clemens Daniel Scheuer wurde im Jahrgang 2006 über die 50 Meter Brust (37,16 Sekunden) und die 50 Meter Freistil (50,35) jeweils Siebter. Bei den Rennen des 2005er-Nachwuchses kam Marisa Lenz über 50 Meter Brust (34,41) und die 50 Meter Freistil (44,50) beide Mals als Achte ins Ziel.