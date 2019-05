Schießen mit Freunden 2019

Schießen mit Freunden bei den Bürgerschützen

Auch in diesem Jahr hatte die Schützenabteilung der Lehrter Bürgerschützen-Gesellschaft wieder zu einem „Schießen mit Freunden“ in ihr Clubheim eingeladen.So konnten 34 Teilnehmer zum Schießen in verschiedenen Disziplinen begrüßt werden.Es galt das Siegerteam zu ermitteln, bestehend aus einem Schützen bzw. Schützin und einem Gast. Jeder musste 10 Schuss Luftgewehr-Auflage, 10 Schuss Luftpistole und 6 Schuss Bogen absolvieren.Von Unerfahrenen bis zu den Profis war alles vertreten und so wurden sehr interessante Ergebnisse geschossen.Als Siegerteam konnte Bernd Finkhausen mit Frank Voullieme mit 458 Ring vor Norbert Wenzel mit Rudi Blümner (448 Ring) und Christiane Blanke mit Torben Blanke (446 Ring) bekanntgegeben werden. Alle erhielten eine entsprechende in Glas gefasste Medaille.Bei einem leckeren, vom „Restaurant Visier“ vorbereiteten Grill-Buffet und reichlich kühlen Getränken wurde im Anschluss noch ordentlich gefachsimpelt. Einigen Gästen hatte es so gut gefallen, dass sie jetzt auch Bürgerschützen sind!