PSV Rot-Gold Lehrte: Wir können nicht nur laufen, wir können auch trainieren

An zwei Tagen in der Woche findet für die Laufgruppe Training statt. Am Dienstag sind sie ab 18:40 im Stadion am Pfingstanger und am Donnerstag trifft am sich ebenfalls um 18:40 am Vereinsheim PSV Rot-Gold Lehrte (gegenüber dem Hallenbad) zum lockeren Lauftraining.Zwei Trainer, Knut Barnstorf und Mandy Krause, stehen der Laufgruppe zur Anleitung im Training zur Verfügung. Allerdings führt Knut das Training derzeit alleine durch da Mandy aktuell ihr Baby betreuen muss.Im Trainig stehen dann die üblichen Einheiten an. Es gibt daher Aufwärmübungen, Dehnübungen, Lauf-ABC, Schnellkraft, Ausdauertraining und koordinative Übungen die im Wechsel durchgeführt werden um die Fähigkeiten der Trainierenden weiter auszubauen.Wenn jemand mal ins Training reinschnuppern will, dann ist das jederzeit möglich..