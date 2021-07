PSV Rot-Gold Lehrte - Virtueller Lauf im Bayrischen Wald und realer Lauf in Ruhstorf

Den Start machte Dirk Müller mit einem Triathlon im München, dem München Cup, einer Tripple Veranstaltung über die Schnupper-, Volks- und Olympische Distanz. Dirk war zum Tripple gemeldet, hatte dann aber auf der Volksdistanz Pech mit einem Defekt am Rad und konnte dieses Distanz leider nicht beenden.Die Schnupper Strecke beendete er mit 48:27 Minunten. Die Olympische Distanz mit 1500 m Swim, 40 km Bike und 10 km Run beendete er nach 3:44 Stunden. Das Schwimmen fand dort auf der olympischen Regattastrecke von Olympia München 74 statt. Schade das es wegen des Defektes nicht zum vollendeten Tripple kam.Einen virtuellen Wettkampf machte Mandy auf eine Trial Strecke am Brotjacklriedel im Bayrischen Wald. Hier musste die Strecke über 7,5 km und 550 Höhenmetern an einem Stück als Lauf alleine und gegen die Uhr durchgeführt werden. Mandy lief diese schwere Strecke in 51:21 Minuten und wurde damit 6. Frau im gesamten Teilnehmerfeld von 72 Frauen und 149 Männern. Am nächsten Tag lief sie die Strecke ausserhalb der Wertung noch einmal in 49 Minuten.Einen realen Wettkampf, also Mann gegen Mann und Frau gegen Frau gab es dann in Ruhstorf. Hier nahm die Familie Krause-Müller komplett teil. Taylor lief den Bambinilauf über 400 m, Mandy die 5 km und Dirk die 10 km Strecke.Dirk lief die Strecke über 10 km in 57:41 Minuten. Mandy lief die 5 km in 20:50 Minuten, also in einem Schnitt von beachtlichen 4:10 Minuten pro Kilometer. Damit wurde sie im starken Frauenfeld gesamt 5. Frau und 1. in der Klasse W30.