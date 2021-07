PSV Rot-Gold Lehrte - Mitglieder der Laufgruppe auf Wanderung in der Leutasch Klamm

Renate Anton und Jochen Zittier waren im Karwendelgebirge zum Urlaub unterwegs. Mandy Krause mit Sohn und Ehemann Dirk Müller waren im Bayrischen Wald im Urlaub unterwegs und nahmen dabei auch an unterschiedlichen Lauf- und Triathlonveranstaltungen teil.An diesem Tag traf man sich in Mittenwald um gemeinsam die Leutaschklamm zu erwandern. Zu dieser Wanderung hatte sich noch Petra Emmermann dazu gesellt denn sie war zu dieser Zeit zu Besuch in München.Über den Klammgeistweg ging es durch die Klamm. Da störte auch nicht der strömende Regen der zu dieser Zeit über Bayern niederging. Natürlich ging es dann auch über den Höhepunkt der Strecke, der Panoramabrücke die über die Klamm führt. Nach Rückkehr von der Wanderung lies man den Tag noch bei Kaffee und Kuchen ausklingen.