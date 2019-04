PSV Rot-Gold Lehrte: Knut Barnstorf und Dirk Müller beim Lappwaldduathlon

4,4km waren zu Laufen, dann Wechsel auf das Cross-Fahrrad und von nun ab ging es 20km querfeldein durch die ehemaligen Braunkohle-Tagebauten und entlang des Lappwaldsees. Danach waren noch einmal 4,4 km zu Laufen. Die sehenswerte Radstrecke bot sogar eine Bergwertung, und das nicht ohne Grund. Oben angekommen mit der hohen Übersetzung meines Cyclocrossrades, sah ich nur noch Sternchen und dachte kurz ans aufhören, kam aber wieder in den Rhythmus. Die Laufstrecke bot auf 4 Runden je eine lange Steigung, das Helmstedter Publikum war an den markanten Punkten unterstützend zur Stelle.Wir absolvierten die trockene, aber dennoch anspruchsvolle Strecke, in 1.34 Std (Knut Barnstorf) und 1.59 Std (Dirk Müller). Das Event war toll, es gab viel zu sehen unterwegs, ein super Tipp von Dirk Müller.