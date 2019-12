PSV Rot-Gold Lehrte in Königslutter, am Mühlenberg und in Sarstedt

Mandy ging in Mühlenberg beim 42. Nikolauslauf an den Start. Auf allen Strecken waren 478 Läufer am Start, auf ihrer Strecke, den 10 km, waren 96 Läufer und Läuferinnen unterwegs. Die Läufer hatten dabei 1 Runde im Stadion und dann 4 Runden mit gut 2,3 km und eine abschließende Stadionrunde zu absolvieren. Mandy hatte wieder einen guten Lauf und konnte mit 43:22 Minuten souverän die Frauenwertung gewinnen und einen Gutschein mit nach Hause nehmen.Knut hatte sich wieder einmal eine bergige Strecke für einen Halbmarathon ausgesucht. Bei diesem 7. Elm Advent-Halbmarathon waren in Summe gut 700 Läufer auf unterschiedlichen Strecken unterwegs. Das Wetter hatte der Strecke allerdings stark zugesetzt und in ein matschiges Geläuf verwandelt. Dadurch wurden die 455 Höhenmeter die auf der Strecke zu bewältigen waren aber nicht wirklich einfacher. Trotzdem waren allein beim Halbmarathon 268 Athleten am Start. Knut sagte, dass er sich wegen der außergewöhnlichen Bedingungen eher über die Strecke quälte. Im Ziel war er dann mit guten 2:06:50 Stunden. Mit Platz 157 war das dann auch ein Platz im Mittelfeld und in seiner Altersklasse M50 der Platz 26.An diesem Wochenende waren Dirk Müller, Mandy Krause, Knut Barnstorf und Janik Kieselbach in Sarstedter Adventlauf am Start, Dirk über 10 km und die anderen Läufer der Gruppe über 5 km.Platz 8., 2. W30 Mandy Krause 19:57 MinPlatz 62., 13. M50 Knut Barnstorf 22:53 MinPlatz 78., 3. U12 Jannik Kieselbach 24:37 Min