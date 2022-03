PSV Rot-Gold Läufer beim 6. Schweriner Seentrail 2022

Nach kurzer Wettkampfbesprechung machte sich das Starterfeld gegen 10:00 Uhr im lockeren Einlauftempo zum 2,74 km entfernten Startpunkt am Schloß auf den Weg. Nach dem Gruppenbild am Schloß gab die Starthupe um 10:30 Uhr den Weg frei. Nach den ersten Kilometern Uferpromenade wurden die Läuferinnen und Läufer erst einmal im angrenzenden Wald über die ersten anpruchsvollen Hügel geschickt. Ab Km 10 wurde der Trampelpfand zu einer echten Herausforderung für die gesamte körperliche Athletik. Danach mußte noch eine landwirtschaftliche Anbaufläche in der ausgehärteten Traktorspur passiert werden. Ab Km 21 war das schwierigste Gelände geschafft und es ging vom nördlichste Punkt der Strecke wieder zurück zum Ziel. Eine Seeumrundung läßt gewöhnlich ein flaches Gelände erwarten, jedoch nicht der Schweriner Innensee. Die Strecke erwies sich mit 345 Höhenmetern auch als sehr hügelig. Zudem wird bei weniger als 10 Streckenposten der Rundkurs auch zum Orientierungslauf. Man muß ständig die Augen für die vielfältigen Markierungen der Strecke offen haben. Aber das alles macht einen Traillauf aus.Nach 33 Km wunderschöner Landschaft mit teilweise schwierigem Gelände kommt Reinhard Fuhrberg mit einer Zeit von 3:25:44 Std ins Ziel und landet damit auf Platz 94 von 166 Männern.