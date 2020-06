„Besser als jedes Workout im Wohnzimmer“: Wasserballer zurück im Schwimmbecken

Bereits im April hatte eine Studie der Technischen Universität Turin (Italien) Wasserball neben Beachvolleyball in Sachen Corona-Verbreitung als die am wenigsten gefährliche Ball- und Mannschaftssportart eingestuft, doch profitieren konnten die Vereine davon nicht. Zwar hatten Niedersachsen und andere Bundesländer bereits im Mai eine Wiedereröffnung der Freibäder erlaubt, doch ließen vielerorts rechtliche Vorgaben und deren Umsetzung vor Ort auf sich warten. Die LSV-Wasserballer konnten jetzt zumindest wieder in dem idyllischen Arpker Waldbad ins Wasser.Geschwommen wird bei einem ausgefeilten Hygienekonzept des Hauptvereins bis auf Weiteres gemäß den Richtlinien des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) ohne ein Überholen auf Doppelbahnen mit einer Gesamtbreite von fünf Metern, so dass stets für ausreichend Abstand gesorgt ist. Dass auch bei sämtlichen Ballübungen eine Mindestdistanz von mindestens drei Metern gewahrt werden muss, ließ sich nach 13 Wochen komplett ohne Wasser verschmerzen: „Das ist immer noch besser als Joggen oder jedes Workout im Wohnzimmer“, sagt Pressesprecher Wolfgang Philipps.Bereits am Mittwoch hatten die Jugendspieler des Vereins an gleicher Stelle ihre ersten Bahnen gezogen. „Bis auf unsere südafrikanische Austauschschülerin sind anscheinend alle Kinder weiter dabei“, freut sich Philipps. Zwar gelten bis weiteres auch im Wasser noch die Abstandsregeln, doch hoffen die Verantwortlichen in absehbarer Zeit auf eine weitere Normalisierung des öffentlichen Lebens. So soll es für die LSV-Mannschaften nach einer weiteren Woche in Arpke ab dem 22. Juni dann auch in das ebenfalls vor der Wiedereröffnung stehende Lehrter Freibad gehen.Ob nach den Sommerferien vielleicht sogar noch eine Fortsetzung der seit März unterbrochenen Punktspielrunde, und sei es nur in abgespeckter Form, folgt, wird vermutlich in den kommenden Tagen entschieden werden: „An den Ligaspielen hängt nicht viel“, sehen die LSV-Verantwortlichen diese Thematik relativ entspannt. Beobachter rechnen bei einem weiteren Anhalten der Einschränkungen mit existenziellen Problemen für Schwimmsport treibende Vereine, denen finanzielle Verluste oder Mitgliedsaustritte drohen: „Das würde dann auch der Sportart längerfristig auf die Füße fallen“, sagt Wolfgang Philipps, der in Personalunion auch Pressesprecher des Landesschwimmverbandes Niedersachsen für den Bereich Wasserball ist.