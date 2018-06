Athleten des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. legen erfolgreiche Kup-Prüfung ab

Kann es einen schöneren Start in die Sommerferien geben als die Freude über einen neuen Taekwondogürtel? Wohl kaum, dachten sich 25 Athleten des TDC Mu-Do-Kwan Lehrte e.V. und nahmen erfolgreich an der zweiten Kup-Prüfung des Taekwondovereins teil.

Am Samstag, 23.06.2018 fand in der Sporthalle des Vereins bereits die zweite vereinseigene Kup-Prüfung dieses Jahres statt. Insgesamt 25 Prüflinge aus allen Altersklassen gaben in den Disziplinen Grundtechniken, Poomsae (Formenlauf), Einschrittkampf, Selbstverteidigung, Freikampf und Theorie ihr Bestes und konnten so eine neue Gurtstufe erreichen. Erstmalig fand die Prüfung unter den wachsamen Augen des DTU-Prüfer Christian Senft, 7. Dan im Taekwondo, statt. Er zeigte sich als sehr zufrieden mit den Leistungen der Teilnehmer und lobte die Arbeit der Trainerinnen und Trainer.Die Prüflinge mit ihren neuen Kup-Graden: Sarah Adam (9. Kup), Elisa Kutschki (9. Kup), Mareike Konietzko (9. Kup), Sarah-Isabel Wanke (9. Kup), Mika Dammann (8. Kup), Luis Güttler (8. Kup), Sebastian Kutschki (8.Kup), Kurosch Yousefikejani (8. Kup), Manuel Bröse (6. Kup), Anna Gericke (6. Kup), Erencan Kilinc (6. Kup), Jonas Knipp (6. Kup), Daniel Lechner (6. Kup), Cassandra Rohloff (6. Kup), Fin Güttler (5. Kup), Kayenne Hau (4. Kup), Marius Utermark (4. Kup), Floriane Willeke (4. Kup), Nils Domenik Zock (4. Kup), Andreas Röpcke (3. Kup), Mika Schwerdt (2. Kup), Linus Thomas (2. Kup), Arvid Wode (2. Kup), Connor Noch (1. Kup), Heiko Noch (1. Kup).Ihr wollt mehr über die Vereinsarbeit und das Training wissen? Dann besucht uns in der Sporthalle Schulzentrum Lehrte Süd oder auf unserer Homepage!