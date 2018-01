7. Lehrter Silvesterlauf - Post SV Lehrte mit 10 Läufern am Start

Der Gastgeber und Ausrichter war zum 7. mal die Triathlonabteilung des Lehrter SV. Wie immer war der Lauf gut organisiert und im Ziel war auch bestens für das leibliche Wohl gesorgt.Nachdem um 11:00 Uhr der Start für die jüngsten Läufer war, erfolgte der Start über die Hauptstrecke von 6,4 km um 11:30 Uhr. Hier waren gut 70 Läufer am Start die den Kurs durch den Park und entlang des Hohnhorstsees zweimal durchlaufen mussten. Nach dem langen Regen war die Strecke ein wenig aufgeweicht, das konnte die Läufer jedoch nicht abschrecken; Auch nicht der Wind der immer auf dem Weg zum Ziel von vorn blies.Bei den Männern hatte sich Marc Wilhelms von den Triathleten schon von Anbeginn an die Spitze gesetzt und bei den Frauen folgte auf Position 5 Mandy Krause vom Post SV Lehrte als 1. Frau des Feldes. Beide gaben diese Position bis ins Ziel nicht ab und somit hießen die Sieger Mandy Krause und Marc Wilhelms. Für Mandy war es der 4. Sieg hier in Lehrte, für Marc war es der erste Sieg beim Silvesterlauf.Aber auch die anderen Läufer des Post SV Lehrte konnten hch zufrieden sein mit ihren Platzierungen und ihren Zeiten. Petra Emmermann, Jochen Zittier und Detlef Oppermann belegten in gewohnter Manier den 1. Platz ihrer Altersklasse.Nach Beendigung des Laufes erfolgte die Siegerehrung in netter Runde bei Speisen und einem kleinen Umtrunk auf die Erfolge des vergangenen Jahres.Mandy Krause, Platz 1 weiblich, Platz 1 W30, 27:23 MinPetra Emmermann, Platz 4 weiblich, Platz 1 W55, 33:03 MinMichael Doms, Platz 8 männlich, Platz 3 M45, 28:06 MinJochen Zittier, Platz 9 männlich, Platz 1 M50, 28:37 MinDirk Deseke, Platz 16 männlich, Platz 4 M50, 29:56 MinDetlef Oppermann, Platz 17 männlich, Platz 1 M65, 30:14 MinSerge Pasternack, Platz 35 männlich, Platz 10 M45, 35:37 MinHarald Eichler, Platz 46 männlich, Platz 14 M45, 38:07 MinOliver Gels, Platz 47 männlich, Platz 6 M40, 38:26 Min