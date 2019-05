Zu Besuch im Bundestag

Die 16-köpfige Gruppe des SoVD Kreisverbandes Burgdorf, mit Kreisfrauensprecherin Ilona Picker und vier Lehrter Mitgliedern, trafen sich am Hannover Hbf. und ab ging es am Montag, den 20.05.2019, ins politische Berlin.Da erste Ziel war das Reichstagsgebäude.Auf der Besuchertribüne des Plenarsaals wurden uns Plätze zugewiesen und es folgte ein 45-minütiger Vortrag über die Arbeitsweise des Parlaments und die Sitzverteilungder Fraktionen. Wer wollte, konnte im Anschluß die Glaskuppel einschl. Dachterasse des deutschen Bundestages besichtigen.

Höhepunkt im Paul-Löbe-Haus (Abeordnetenhaus) war hier der fast 1-stündige Talk mit der Bundestagsabgeordneten Caren Marks.

Themen waren die Grundrente, das neue Familien-Gesetz und das Bildungs- und Teilhabepaket.Am frühen Montagabend hat es in Berlin so kräftig geblitzt und stark geregnet, dass unsere geplante sightseeingTour ins Wasser fiel. Aber 8,5 km Fußmarsch hatten alle Teilnehmer bereits hinter sich und so haben wir den Tag gemütlich ausklingen lassen. Ein informativer Tag ging nach 15 Stunden (!) zu Ende. Um 23 Uhr waren die Lehrter Gruppe wieder am Lehrter Bahnhof zurück. erschöpft aber mit vielen neuen Eindrücken!