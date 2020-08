Nicht blinzeln

Bei unseren anderen Fototouren mit der Donnerstagsrunde oder beim Spazieren gehen Allein, zu Zweit, gehört für mich das Fotografieren ohne den Sucher oder das Display zu nutzen, schon fast zur Tagesordnung. Oder den Fotoapparat auf ein Einbein-Stativ befestigen, ihn gut schützen, Kabelauslöser und aus der Froschperspektive zu fotografieren. Später am Rechner wartet Arbeit da alle Fotos gedreht werden müssen.Als Objektiv eignet sich ein Weitwinkel bis 55mm. Mit einem Weitwinkel von 10mm habe ich das Fotografieren so noch nicht versucht.Festgestellt habe ich bei dieser Aufgabe, dass die Architektur, also Gebäude, schwierig sind auf den Chip zu speichern. Irgendetwas fehlt immer. Ich wählte zur Umsetzung „aus der Hüfte schießen“ den Maschteich in Hannover mit dem neuen Rathaus.