Eine echte Käferzikade !

Auch bei genauerer Fotobetrachtung konnte ich nur ahnen, das es eventuell eine Zikadenart sein könnte. Da habe ich ein Bild bei Entomologie.de eingestellt zwecks Bestimmung und siehe da kurze Zeit später habe ich den Namen der Zikade dankenswerter Weise erhalten.Aus WikipediaDie Echte Käferzikade (Issus coleoptratus) ist eine Zikadenart innerhalb der Familie der Käferzikaden (Issidae) in der Unterordnung der Spitzkopfzikaden (Fulgoromorpha). Sowohl ihr deutscher Name als auch das Artepitheton nehmen auf ihre käferähnliche Gestalt Bezug (Coleoptera = Käfer).VerzahnungenDie Nymphen von Issus coleoptratus verfügen an den Hinterbeinen über gebogene Bänder, die mit zehn bis zwölf ineinandergreifenden Zähnen versehen sind. Diese dienen dazu, die Hinterbeine so zuund in Position zu bringen, dass sich die Beine beim Absprung gleichzeitig bewegen. Erwachsene Exemplare (Imagines) besitzen keine Zähne an den Hinterbeinen mehr.Beim nächsten Fund werde ich mir diese Zikade mal intensiv mit einer Lupe ansehen, um diese natürliche Verzahnung zu sehen.