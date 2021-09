Kurzer literarischer Rundgang durch Nord Linden / Hannover

Aus :Manfred Wassmann>> lebensraum-linden.deDer Lindener Autor Günter Müller begibt sich wieder auf einen Literarischen Rundgang. Die Initiative „Lebensraum Linden“ lädt am 18. September ein, vom Genossenschafts-Bäckerei-Café „LindenBackt“ auf der Limmerstraße, Ort der ehemaligen Bäckerei von Müllers Eltern, aus geht es um 14 Uhr an Orte einer Lindener Kindheit.24. literarischer Rundgang mit Günter Müller am 18. SeptemberCoronabedingt folgte am 18. September nur eine reduzierte Anzahl von Interessierten der Einladung der Initiative „Lebensraum Linden“ in das Genossenschafts-Bäckerei-Café „LindenBackt“ auf der Limmerstraße. Von diesem Ort der ehemaligen Bäckerei seiner Eltern führte der Lindener Autor Günter Müller dennoch seinen traditionellen Literarischen Rundgang – inzwischen zum 24. mal – durch.