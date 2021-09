Wunderbares Erlebnis

Datei:Limmerstraße 50, am 19.09.2013 verlegter Stolperstein Hier wohnte Elsa Cranz, 1917 geb. Boje Zeugin Jehovas Konzentrationslager Ravensbrück Tot 1943, Durchgang Apollo Kino.Vor dem Durchgang zur Limmerstraße 50 in Hannover, dem Zugang unter anderem zum Apollo-Kino (Apollo - Studio für Filmkunst) und zu DESiMOs Special Club, wurde am 18. September 2013 ein Stolperstein verlegt zum mahnenden Gedenken an eines von tausenden Opfern aus der Zeit des Nationalsozialismus.