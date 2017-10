Kunst- / Skulpturen in Hannover

War schon spannend unterwegs einzelne Diskussionen zu führen: Kunst? Was ist Kunst? Oder warum schafft der Künstler diese Kunst und zeigt es hier am Leibnitzufer? Fragen über Fragen ---- und doch entscheidet die Sichtweise des einzelnen.Unsere Tour begann am Neuen Rathaus und siehe da: de Bahlsen-Brunnen sprudelte. Also den noch schnell aufnehmen und der Bildersammlung zufügen, die bereits im Archiv verankert liegen.Am Neuen Rathaus schauten wir uns um, bevor die große Familie am Kestner Museum folgte. Weiter begrüßten wir die Göttinger Sieben und schlenderten am Leibnitzufe entlang bis zu den Nanas. Und wieder verfolgten uns die Regentropfen --- also ergänzen wir diesen Spaziergang an einem Donnerstage.