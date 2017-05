Der Caravan Club Mittelweser e.V. im ADAC eröffnet die Campingsaison 2017.

Das Ziel am Sonnabend war dann das Grenzlandmuseum in der Nähe von Duderstadt. Hier wurden wir von einen Guide erwartet, die uns am Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang führte und die Sperr- und Sicherungsanlagen erläuterte. Im Anschluss an die kleine Wanderung besuchten wir dann das Museum, das im ehemaligen Abfertigungsgebäude untergebracht ist.Nach der Rückkehr auf den Campingplatz wurden Tisch und Stühle zu einer langen Reihe aufgebaut und der mitgebrachte Kuchen verzehrt. Die Sonne schien zwar, aber mit den Temperaturen wollte das noch nicht so richtig klappen. Somit wurde beschlossen, das der Glühwein, der von der Herbsttour übrig geblieben war, eine gute Wärmequelle sei.Am Sonntag war wieder Programm angesagt. Start war in Duderstadt mit einer Stadtführung, einem Mittagessen und anschließendem Besuch der Rhumequelle. Auch hier erwartete uns ein Führer, der uns die „technischen Daten“ und die Geschichte der Quelle erläuterte. Zurück am Campingplatz und einem kleinen Fußmarsch, waren wir wieder Gast im Restaurant Wellenreiter, um hier bei Kaffee und Torte den Nachmittag ausklingen zu lassen. Am Montagmorgen nach dem gemeinsamen Frühstück erfolgte dann die offizielle Verabschiedung und es ging es ans Abbauen und einpacken. Viele der Teilnehmer freuten sich schon auf die nächsten Fahrten, die da sind: „Domfestspiele Bad Gandersheim “, „Herbstfahrt ins Vogtland“ und „Saisonende und Abcampen in Thale. Weitergehende Informationen zu den Touren kann man auf unserer Webseite Webseite Caravan Club Mittelweser e.V. oder durch eine Mail an tourenwart@cc-mittelweser.de erhalten.Bilder D. Heidrich, R. Grießbach