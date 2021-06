Sommerliche Schlemmerei - gefülltes Gemüse mit Tomatenreis

Sommerzeit ist bei uns Gemüsezeit - und wenn Aubergine und Paprika eine leckere Füllung aus würzigem Tomatenreis bekommen und anschließend im Ofen mit Mozzarella überbacken werden, wird bei uns voller Genuss das gesunde Gemüse verputzt. An heißen Tagen schmecken die gefüllten Leckereien übrigens auch kalt super lecker.



Guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen!

1 Aubergine1 Paprikaschote1 kleine Zwiebel1 Knoblauchzehe2 mittelgroße Tomaten150 g gekochter Reis1 TL Tomatenmark2 EL vegane Kochcreme1 MozzarellaPfefferSalzThymianMajoranOlivenölReis in Salzwasser kochen.Aubergine waschen und der Länge nach halbieren. Mit einem Löffel das Fruchtfleisch aus den Auberginenhälften heben. Dabei ca. 2 cm am Rand stehen lassen. Das Fruchtfleisch fein würfeln. Paprika von oben nach unten halbieren und das Kerngehäuse entfernen.Zwiebel und Knoblauch pellen, Tomaten waschen und alles fein würfeln. Die Zwiebel in etwas Olivenöl in einer Pfanne glasig dünsten. Aubergine, Tomate und Knoblauch mit in die Pfanne geben. Alles salzen und pfeffern. Reis abgießen und zu dem Gemüse in die Pfanne geben. Mit Tomatenmark, veganer Kochcreme und den Kräutern abschmecken.Die Auberginen- und Paprikahälften mit dem Tomatenreise füllen. Mozzarella abtropfen lassen, in Scheiben schneiden und auf den Gemüsehälften verteilen. Alles für ca. 25 Minuten bei 175°C in einer Auflaufform in den Backofen schieben. Wenn der Käse goldgelb zerlaufen ist, könnt ihr schlemmen und genießen.Ihr könnt unter den Reis auch Feta-Stücke, Paprika und Zucchini mischen. Eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Wer das gefüllte Gemüse komplett vegan genießen möchte, ersetzt den Mozzarella mit veganem Reibegenuss oder lässt den Käse komplett weg.