Zweimal "Bühne frei" für den orientalischen Tanz

"Bühne frei": Unter diesem Motto ermöglichte der Kulturring Langenhagen nach der Corona-Durststrecke für seine Mitglieder endlich wieder Auftritte. Die orientalischen Tanzgruppen Paradies Oriental und Duo Shimasira freuten sich, am 16. Oktober 2021 endlich wieder ihre Tänze auf der Bühne in der Aula des Schulzentrums Langenhagen präsentieren zu können.

Am 19. November 2021 traten die Tänzerinnen beim Stiftungsfest des Bürger- und Heimatvereins Langenhagen e.V. im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) Krähenwinkel auf.



Beim ersten Auftritt in der gut besuchten Aula begann der "Bunte Nachmittag mit Tanz, Humor und Gesang". Paradies Oriental, Duo Shimasira, Gemischter Chor Brink-Langenhagen, Elli Weber, die Närrische Langenhagener Ritterschaft, Bamboo Filipino Magkabalikat, und die Shanty-Sänger Langenhagen boten ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm, das von Renate Faust (2. Vorsitzende des Kulturrings Langenhagen) humorvoll und unterhaltsam moderiert wurde.Beim Bürger- und Heimatverein, der ebenfalls Mitglied im Kulturring ist, waren die Tänzerinnen schon einmal 2018 aufgetreten. Nun freuten sie sich über eine erneute Einladung. Jürgen Miethe, 1. Vorsitzender des Kulturrings und des Bürger- und Heimatvereins führte das gut gelaunte Publikum durch das Programm. Paradies Oriental begann mit einem temperamentvollen Tanz, bei dem die weiten Röcke nur so wirbelten. Es folgten jeweils ein Tanz mit bunten Schleierfächern und ein Fächertanz. Im Anschluss daran gab es zunächst ein köstliches kalt-warmes Buffet, das der Chef des DGH Herr Günaydin gemeinsam mit seinem Team zubereitet hatte.Nach der Pause ging es weiter mit dem Duo Shimasira. Die beiden Tänzerinnen zeigten einen Tanz mit Schleierpoi und Schleier. Der Schleierpoi ist ein Schleier, bei dem in einer Ecke ein Gewicht eingearbeitet ist, um damit ganz spezielle Schleierwirbel zu ermöglichen. Paradies Oriental zeigte dann Schleierträume in weiß und zum Abschluss wünschten die Tänzerinnen als Weihnachtsfrauen verkleidet dem Bürger- und Heimatverein und dem Kulturring eine schöne Adventszeit.Die fünf Tänzerinnen bedanken sich vielmals für "Bühne frei" beim Kulturring Langenhagen und dem Bürger- und Heimatverein Langenhagen.