Sommertreffen der Langenhagener Symphoniker

Empfang anlässlich der Ehrenbürgerschaft von Ernst Müller

Lange hatte es gedauert. Mehrfach wurde der Termin Corona bedingt verschoben. Doch jetzt traf man sich, auf Einladung von Ernst Müller, auf der großen Terrasse beim Besetzungsleiter Harry Piel. Man traf sich bei bestem Wetter zum plaudern und austauschen, schließlich haben sich die Musiker zum Neujahrskonzert im Januar des Jahres zum letzten mal gesehen.Ernst Müller war es eine Herzensangelegenheit, um allen Musikern für Ihren Einsatz zu danken. Denn, so betonte der Orchesterchef, es sind seinen Musikern und seinen langjährigen Mitstreitern die dazu beigetragen haben, dass Ihm die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde. Hierbei zitierte er in einer kleinen Ansprache auch noch einmal seinen hochgeschätzten ehemaligen Lehrer Prof. Paul Hindemith mit den Worten: „VOR dem Taktstock sind wir alle gleich, von der Piccolo Flöte bis zur tiefen Tuba. Aber nur einer kann den Taktstock führen!“ So dienen wir der Musik.Auch wurde das Treffen genutzt den neuen 1. Dirigenten der Langenhagener Symphoniker, Harald Sandmann, ausführlich vorzustellen, der zukünftig das Dirigat des von nun an in zweiter Reihe stehenden Ernst Müller zu übernehmen.Harry Piel hat nicht gescheut und tief in seinem Fundus gegraben. So wurde auf der Terrasse ein Großbildschirm aufgebaut und der Abend klang mit Bildern und Filmen und Musik ehemaliger Großkonzerte im Kuppelsaal, im Funkhaus Hannover und dem Forum Langenhagen aus.Das nächste geplante Konzert der Langenhagener Symphoniker, ist der Schorsenbummel am 20. September 2020 von 11 bis 13 Uhr vor der Oper Hannover. Weiter geplant sind das traditionelle Weihnachtskonzert im CCL und das Große Neujahrskonzert am 14. Januar 2021 im Theater am Aegi – zugunsten der HAZ Weihnachtshilfe. Der Vorverkauf für dieses Konzert hat bereits begonnen. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.