Flur- & Feldmarkreinigung am 23.03. in Kaltenweide

Langenhagen : Feuerwehr Kaltenweide |

Die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide (OAG) veranstaltet in diesem Jahr wieder die Flur- & Feldmarkreinigung in Kaltenweide. Am Samstag den 23. März 2019 ab 13:00 Uhr soll Kaltenweide für den Frühling herausgeputzt und liegengelassener Unrat aufgesammelt werden.

Diese Aktion macht jedes Jahr viel Spaß und ist auch bei Kindern sehr beliebt. Wann und wo kann man sich sonst mal im Hänger sitzend vom Trecker durch Kaltenweide kutschieren lassen.Los geht es vom Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenweide an der Zellerie, dem Hof von Lars Dusche in Hainhaus sowie dem Hof von Karl Bartels in Altenhorst.Nach dem Ende der Sammelaktion wird im Feuerwehrhaus für das leibliche Wohl aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesorgt. Bei Suppe und (alkoholfreien) Getränken bietet sich dann noch eine tolle Gelegenheit für einen persönlichen Austausch.Kommen Sie einfach vorbei, bringen Sie Handschuhe, Greifer und oder Harken mit. Müllsäcke werden gestellt.Unterstützt wird die Aktion durch den Treckerclub Kaltenweide, die Freiwillige Feuerwehr sowie Landwirten aus Kaltenweide und den Seestädten.Die Ortsarbeitsgemeinschaft ist übrigens der Zusammenschluss zahlreicher Kaltenweider Vereine, Vereinen aus Krähenwinkel, der Mattias-Claudius-Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Kaltenweide Auch unser BfK gehört der OAG an. Die OAG organisiert nicht nur die Flur- & Feldmarkreinigung, sondern auch den Weihnachtsmarkt in Kaltenweide und das Mühlenfest, das in diesem Jahr am 23.06. stattfinden wird.